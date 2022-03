Oggi, mercoledì 16 marzo 2022, a partire dalle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione de Il Re, la nuova serie Sky Original, prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, in collaborazione con Zocotoco, diretta da Giuseppe Gagliardi, con Luca Zingaretti, Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Barbora Bobulova e Giorgio Colangeli.

Il Re è un prison drama in 8 episodi che sarà disponibile a partire dal prossimo 18 marzo, su Sky Atlantic e in streaming su NOW (sarà disponibile anche on demand).

Luca Zingaretti, in questa serie, veste i panni di Bruno Testori, controverso direttore di un carcere di frontiera, il San Michele, nel quale agisce come un sovrano assoluto e dove nessuna legge dello Stato ha valore in quanto il bene e il male dipendono solamente da lui.

Come scritto in apertura, accanto all’attore romano, troviamo Isabella Ragonese, nei panni di un’agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto, che interpreta il pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Barbora Bobulova, ex moglie di Bruno Testori, e Giorgio Colangeli, nei panni di Iaccarino, comandante della prigione e amico di Bruno Testori.

Il soggetto di serie de Il Re è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale, Davide Serino. La sceneggiatura, invece, è di Bises, Fiore, Pellegrini e Serino.

Il Re: la conferenza stampa in diretta

Alla conferenza stampa di presentazione della serie, oltre al cast e al regista, saranno presenti Antonella D’Errico, Executive Vice Presidente Programming Sky Italia, Sonia Rovai, responsabile dei contenuti Sky Original scripted, Lorenzo Mieli, amministratore delegato The Apartment Pictures, e lo sceneggiatore Peppe Fiore.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12:30.