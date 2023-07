Cronaca di una storia dal finale annunciato, o comunque già noto. Netflix Italia ha pubblicato sul propio catalogo da oggi, martedì 4 luglio 2023, la nuova docu-serie Il Principe. Tre episodi, sviluppati e diretti da Beatrice Borromeo Casiraghi, che ripercorrono una vicenda nota a chi ama le news provenienti dalle famiglie reali, ma che troverà spazio anche tra gli appassionati dei doc di true crime, dal momento che ripercorre un episodio di cronaca che scosse l’opinione pubblica italiana.

La trama de Il Principe su Netflix

Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio che cambierà la vita di tantissime persone, generazione dopo generazione. Il Principe è una docu-serie che, partendo dagli eventi successi nella tragica notte del 18 Agosto 1978 all’isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia.

Per quanto la vicenda giudiziaria dell’omicidio del giovane Dirk Hamer sia centrale nella vita del principe e di conseguenza nella docu-serie, puntata dopo puntata emerge di lui un racconto più intimo: il suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e molto altro.

Con nuove ed esclusive interviste al Principe Vittorio Emanuele, inediti contributi e testimonianze da parte di giornalisti, membri della famiglia Savoia, della famiglia Hamer – tra cui Emanuele Filiberto, Marina di Savoia e Birgit Hamer – e con le prime dichiarazioni da parte dei testimoni presenti quella fatidica notte a Cavallo, la docu-serie si presenta come un racconto oggettivo della vita di una delle figure più controverse dell’ultima famiglia reale italiana. Allo stesso tempo, Il Principe è anche un racconto più ampio che riflette sull’impatto e le conseguenze che azioni delle generazioni precedenti possano avere su quelle successive.

Gli episodi de Il Principe su Netflix

Episodio 1

Il primo episodio parte da quel referendum del 1946 che, trasformando l’Italia in una Repubblica, frantuma l’identità del giovane principe, costretto all’esilio. Un Savoia ormai adulto, sposato e con un figlio piccolo, compra una casa a Cavallo, in Corsica, nell’unico punto da cui si vede in lontananza quell’Italia che gli era proibita. Nel 1978 un gruppo di Italiani, in vacanza in Sardegna, decide di visitare Cavallo e di usare senza permesso il canotto del principe, senza sapere che quell’azione avrebbe dato il via ad una escalation di eventi culminati con il ferimento e la tragica morte del giovane Dirk Hamer.

Episodio 2

La morte di Dirk Hamer comincia a cambiare profondamente la vita di tutte le persone coinvolte, in particolare quella della famiglia Savoia, che deve combattere contro il rischio di decenni di carcere, e quella di Birgit Hamer, la sorella di Dirk, che dedicherà la sua vita alla ricerca della verità e della giustizia.

Episodio 3

Nel terzo episodio, oltre al processo, seguiremo anche il rientro in Italia della famiglia reale dopo mezzo secolo di esilio, un nuovo scandalo che vedrà Vittorio Emanuele di nuovo incarcerato e un’inaspettata risoluzione a tutte le domande sospese. Ma soprattutto, vedremo come il coraggio delle nuove generazioni, da Emanuele Filiberto di Savoia alle figlie di Birgit Hamer, permetterà di affrontare i traumi ereditati e di liberarsi dal peso di un passato irrisolto.

Il Principe su Netflix, la recensione

Docu-serie che stimola gli appetiti degli appassionati del genere true crime, Il Principe non cerca però nessun aspetto morboso né va a scavare là dove nessun altro ha scavato per cercare il colpo di scena che rivaluta quanto sappiamo della vicenda raccontata.

Beatrice Borromeo Casiraghi ha portato su Netflix un lavoro onesto, di ricerca, documentazione e testimonianze, che sembra avere come pubblico principale coloro che, della vicenda dell’isola di Cavallo, non ne erano a conoscenza perché all’epoca dei fatti non ancora nati o troppo piccoli per ricordare.

Perché, a tutti gli effetti, Il Principe rinfresca la memoria su quanto accaduto, dalle due principali versioni dei fatti, agli attimi successivi, ai documenti prodotti (sia ufficiali che non, come le interviste tv e cartacee), senza mai sferrare la graffiata finale. Non c’è la svolta, quel “ma” che alla fine fa saltare dalla poltrona rimettendo tutto in discussione, in una sorta di cliffhanger che ti dovrebbe far venire voglia di nuovi episodi.

Tutto questo non c’è, ma è una scelta voluta dalla stessa regista e produttrice. Il Principe racconta, non svela; ripercorre, non smaschera; chiude un cerchio, non ne apre altri. Emblematico in questo senso il finale del terzo episodio, che vuole porre definitivamente la parola fine, offrendo ad alcuni dei protagonisti intervistati l’occasione di lasciarsi davvero questa vicenda alle spalle.

Ma è anche vero che Il Principe riesce a stimolare comunque un dibattito su chi possa avere ragione: Vittorio Emanuele o la famiglia Hamer? Le loro versioni sono raccolte senza influenzare chi guarda, lasciando agli spettatori la libertà di prendere posizione e di documentarsi a sua volta su quei fatti di cronaca.

C’è poi un secondo livello della docu-serie, neanche troppo velato: il rapporto dei Savoia con l’Italia. Il referendum a favore della Repubblica, l’esilio, il ritorno in Italia: una sottotrama che s’inserisce qua e là ma verso il finale diventa essenziale per raggiungere quella conclusione a cui ambisce la serie. Perché Il Principe, nel raccontare un episodio specifico, finisce per essere la sintesi di un rapporto tra una famiglia ed una Nazione che, no, a differenza del fatto di cronaca, non può dirsi del tutto risolto.

