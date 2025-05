Il Paradiso delle Signore, ultima puntata: fiocco azzurro nel finale di stagione

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore è arrivata al suo gran finale. Lunedì 5 maggio andrà infatti in onda l’attesissimo appuntamento, che concluderà una storyline che ha appassionato il grande pubblico Rai. In realtà, l’ultimo episodio della soap era stato inizialmente fissato per il 2 maggio ma il palinsesto Rai ha avviato una serie di cambiamenti a seguito della morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025. La Rai ha quindi mandato in onda il Paradiso anche il 25 aprile, in modo da poter trasmettere l’ultimo capitolo di questa stagione nella giornata odierna. L’appuntamento è fissato – come sempre – alle ore 16.00 su Rai 1. Le anticipazioni parlano intanto dell’arrivo di un fiocco azzurro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Enrico fuori pericolo grazie a Mimmo

Nell’ultimo episodio della soap non mancheranno le sorprese. Enrico torna a Roma per testimoniare al processo, e intanto Proietti vuole che questo incubo finisca e che lui possa tornare a riprendere la sua carriera di dottore senza nascondersi più. In questo modo può godersi anche l’amore con Marta e costruire con lei una famiglia insieme alla piccola Anita. In realtà è tenuto ad affrontare un’ultima sfida: Nicola Di Giorgi – il criminale che lo ha messo in pericolo – mette in atto un piano contro di lui, e salvarlo è proprio Mimmo. Quest’ultimo riconosce Di Giorgi dichiarando che l’uomo è entrato più volte al Paradiso e, in questo modo, salva la vita a Enrico. A restarne colpita è Agata, che assisterà al ritorno del medico alla normalità. Tra Mimmo e la Puglisi potrebbe quindi nascere un amore.

Marcello vuole intanto giustizia vendicandosi con Tancredi. Nel gran finale, Roberto e Marcello decidono quindi se denunciare o meno Di Sant’Erasmo. Adelaide pensa inoltre a un modo per impedire al nipote di fare altri guai, che possano andare a distruggere la loro famiglia e rompere così gli equilibri familiari che si sono creati. La Contessa fa quindi a Tancredi una richiesta durissima, mentre Rosa sceglie di lasciarsi tutto alle spalle per poter gestire il suo futuro, lontano dal Di Sant’Erasmo e dal Barbieri.

Un fiocco azzurro nel gran finale

Al momento ancora non si sa cosa succederà tra Odile e Matteo, e se la contessina scoprirà che il suo vero padre è Umberto. Nel frattempo, c’è un lieto evento in corso, dato che a Elvira si rompono le acque prima del tempo. La ragazza partorisce due mesi in anticipo ma ogni cosa va per il meglio. Nasce un maschietto e per tutto la staff la notizia rappresenta una grande fonte di gioia.