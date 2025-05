Il Paradiso delle Signore, trame delle ultime puntate: Adelaide distrutta da Umberto

Il Paradiso delle Signore 9 si avvia alle battute finali. La nota soap opera made in Italy, prodotto di punta del primo pomeriggio di Rai Uno è prossima ad andare in vacanza, ma tornerà in onda subito dopo l’Estate. Il decimo capitolo de Il Paradiso è già in cantiere e le prime puntate della nuova stagione verranno registrate a fine Maggio. Intanto il pubblico fedele all’appuntamento quotidiano si prepara ad assistere alle ultime puntate, che non mancano di sorprendere.

Le trame degli episodi finali de Il Paradiso delle Signore sono ricche di colpi di scena: Adelaide riceve una notizia da Umberto che la lascia interdetta. La Contessa dopo un colloquio con l’ex avrà una reazione inattesa che lascerà senza parole il pubblico. Nell’ultime settimane la Sant’Erasmo ha affrontato momenti drammatici: dopo aver scoperto di stare male, ha lasciato Milano senza dire nulla a nessuno se non a Umberto. E’ poi tornata, ma le sue condizioni non erano migliorate, per questo Enrico le ha consigliato di operarsi immediatamente.

Molti fans hanno temuto che il percorso di Vanessa Gravina, che interpreta Adelaide, al Paradiso fosse in dirittura di arrivo e invece la contessa è guarita e la sua presenza, come quella della figlia Odile, nella prossima stagione è stata confermata. Ma cosa succede nella puntata conclusiva de Il Paradiso delle Signore 9? E’ noto che Adelaide ha rivelato a Umberto che Odile è la sua figlia biologica, una notizia che sicuramente avrà un peso nella prossima stagione della soap. I due ex avranno un ulteriore confronto e Guarnieri si lascerà andare ad una nuova confidenza.

Il Paradiso delle Signore 9, Adelaide scoppia in lacrime

Provata dalle parole Guarnieri la contessa scoppia in lacrime. Tra Adelaide e Umberto, nonostante i contrasti passati, c’è sempre stato feeling e rispetto, ma soprattutto sono sempre stati il punto di riferimento l’uno dell’altra. Guarnieri confida alla cognata un segreto che non ha mai rivelato a nessuno e che da tempo grava sul suo cuore.

Intanto Elvira si prepara al parto. La giovane si sentirà male nello store, avrà le contrazioni e Concetta sin da subito si renderà conto che la giovane è prossima a dare alla luce il suo bambino. Rosa vive un momento difficile, si rende conto che da quando è arrivata in città ha manifestato diverse fragilità. Odile cerca di starle vicino e di rassicurarla. Del resto il bacio di Rosa e Marcello ha sconvolto gli equilibri della giornalista e ha dato avvio ad una serie di segreti. La contessa non è infatti a conoscenza che in sua assenza Barbieri si è avvicinato a Rosa.

Il Paradiso delle Signore 10, quando debutta la nuova stagione

La produzione Rai non poteva non confermare la decima stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap trionfa nel daytime e raggiunge quotidianamente una media di 1,7 milioni di spettatori con uno share che tocca la soglia del 21,50% di share: risultati davvero eccellenti per la rete di stato. Il Paradiso ha spesso vinto la gara degli ascolti anche contro il daytime di Amici, format che si avvia alla conclusione.

Come da programma la soap opera ambientata negli anni ’60 e realizzata in un perfetto stile vintage tornerà in video a Settembre con nuovi intrighi, amori e passioni. Le prime puntate della nuova stagione saranno registrate nelle prossime settimane e non mancheranno gli spoiler. Non sono esclusi addii inattesi, ma anche nuovi arrivi.