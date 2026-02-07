Il Paradiso delle Signore spoiler 9-13 febbraio: la confessione di Matteo (inaspettata)

La confessione di Matteo ma anche il rapporto tra Ettore e Odile saranno al centro delle puntate de Il paradiso delle signore in onda dal 9 al 13 febbraio 2026.

Sarà una settimana ricca di eventi quella che attende il pubblico de Il paradiso delle signore che, con le puntate in onda dal 9 al 13 febbraio 2026, renderà la trama ancora più intrigante. Al centro degli spoiler c’è un’inattesa confessione di Matteo che metterà in crisi anche il rapporto tra Ettore e Odile ma anche per Rosa, le nuove puntate, porteranno ad una svolta. La giornalista, infatti, riceverà da Tancredi una proposta che la porterà a prendere una decisione importante per il proprio futuro.

Mentre Agata e Mimmo, invece, saranno sempre più uniti e felici all’idea di costruirsi un futuro a Firenze, Concetta e Ciro dovranno fare i conti con la paura di restare soli ma a creare scompiglio sarà soprattutto l’arrivo del regista Nazzareno Amidei il cui carattere, particolarmente complicato, metterà in seria difficoltà tutti.

Spoiler Il paradiso delle signore: crisi tra Ettore e Odile?

Al Paradiso prenderanno il via i preparativi per le riprese del musicarello e Delia sarà travolta da un mix di emozioni: da una parte non riuscirà a nascondere il proprio entusiasmo e, dall’altro, avrà timore di dover lavorare con il regista Nazzareno Amidei. Al rientro da Londra, Ettore riceverà un’amara scoperta perché capirà che non solo le riprese si stanno svolgendo al Paradiso ma anche che il Grande Magazzino ha lanciato il progetto editoriale “Cronache dal set” che minaccia di relegare Galleria Milano Moda nell’ombra totale.

Ettore deciderà di non restare a guardare ma di agire per salvare il salvabile. Tuttavia, le sue macchinazioni saranno scoperte. Matteo, infatti, si renderà conto che Ettore ha agito per danneggiare il Paradiso e lo affronterà a viso aperto sotto lo sguardo di Odile che, così, scoprirà cosa ha fatto il fidanzato e futuro marito.

Odile non resterà indifferente di fronte all’accaduto e, il giorno successivo, si confronterà con il fidanzato il quale riuscirà a riportarla dalla sua parte. Tra i due, infatti, tornerà il sereno ma Umberto che assisterà al confronto, non nasconderà le proprie perplessità sull’uomo che la figlia intende sposare. Matteo, nel frattempo, deciderà di confrontarsi proprio con Umberto sui dubbi che nutre nei confronti di Ettore.

Tancredi, nel frattempo, farà un’interessante proposta a Rosa la quale, tuttavia, si prenderà del tempo prima di decidere. La giornalista, tuttavia, deciderà di rifiutare consapevole che, dietro quella proposta, si cela un interesse, anche sentimentale, da parte di Tancredi. Il rifiuto di Rosa, poi, riaccenderà le speranze di Marcello di riconquistarla.

Vivranno un momento magico, invece, Agata e Mimmo che, tornati dalla trasferta fiorentina, non nasconderanno l’entusiasmo per il futuro che avranno a Firenze. Non saranno altrettanto felici, invece, Concetta e Ciro che appariranno particolarmente preoccupati dall’idea di restare soli.

Infine, Irene litigherà con Rebecca a proposito del regalo di San Valentino per Cesare e cercherà conforto in Johnny che, poi, riuscirà a farle riappacificare mentre Cesare riuscirà a sorprendere la stessa Irene con un annuncio inaspettato.