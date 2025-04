Il Paradiso delle Signore, slitta la data dell’ultima puntata: quando andrà in onda

Mancano poche puntate al termine della nona stagione de Il Paradiso delle Signore e in questi giorni, la soap, molto amata e seguita dal pubblico, ha subìto una serie di variazioni. Il motivo? La morte inaspettata di Papa Francesco, che ha portato, tra speciali ed edizioni straordinarie dei Tg, le reti Rai (come anche altre reti) a rivedere in toto la propria programmazione.

Di conseguenza, anche per il Paradiso delle Signore ci sono state modifiche nella messa in onda, che hanno portato allo slittamento del consueto appuntamento da lunedì a venerdì alle 16, su Rai Uno. Nella settimana dal 21 aprile 2025 al 25 aprile 2025, la soap ha saltato tre puntate.

Questo, farà sì che ci sarà un cambiamento inevitabile nella trasmissione dell’ultima puntata. Negli ultimi episodi della serie, abbiamo visto diversi filoni narrativi aperti, come la questione del furto del bozzetto di Gianlorenzo Botteri. Rita Marengo, infatti, è sparita inventando un’assunzione in Alitalia, ma Irene ha scoperto la bugia della donna, e sta indagando per capire che cosa le sia accaduto veramente.

Mimmo, intanto, ha mentito al padre, facendogli credere di lavorare ancora in commissariato, mentre ha ricevuto una sospensione per un periodo. Marta ha rivelato a Enrico che non può avere figli, e l’uomo si è mostrato molto comprensivo nei suoi confronti.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni, quando andrà in onda l’ultima puntata e quale programma sostituirà la soap

Nel finale di stagione, Marcello Barbieri sarà molto impegnato nello scoprire che cosa è successo a Rita Marengo, l’ex Venere del Paradiso delle Signore, partita improvvisamente per una finta assunzione in Alitalia.

Marcello, nei prossimi episodi, dopo aver capito che potrebbe essere lei la responsabile del furto del bozzetto di Botteri, partirà per Torino, per cercarla. E lì, verrà al corrente di tutta la verità. Nel frattempo, sempre Barbieri, sarà molto provato e scisso, perché da una parte ha un forte legame con la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, e dall’altro, inizia a provare dei forti sentimenti per Rosa Camilli. Proprio con quest’ultima, ci sarà un incontro segreto a casa di Marcello.

La soap, dunque, è in via di conclusione e la data dell’ultima puntata sarebbe dovuta essere, inizialmente, il 2 maggio 2025, ma, per i sopraccitati motivi, sarà trasmessa lunedì 5 maggio ore 16, su Rai Uno.

Il Paradiso delle Signore va in pausa estiva e tornerà a settembre, con la decima stagione, che ci si aspetta densa di colpi di scena. A sostituire il programma sarà Ritorno a Las Sabinas, una nuova serie spagnola di 70 episodi, ricca di intrighi, tradimenti, amore, misteri da risolvere.