Il Paradiso delle Signore, l’attrice è diventata mamma: “Il film più bello della mia vita”

La gioia dei numerosi telespettatori della soap di Rai 1 è fortissima. La stagione televisiva per il Paradiso si è conclusa da un po’ ma presto, in piena estate, i suoi indiscussi protagonisti ritorneranno sul set. Ed è proprio una di loro che in questi giorni ha realizzato il suo sogno di donna di diventare mamma di una splendida bambina.

Il nome della creatura è Miriam ed è venuta esattamente al mondo lo scorso 31 Maggio. La lieta novella è stata annunciata sul suo Profilo Ufficiale Instagram della stessa attrice con un delizioso scatto che la raffigura teneramente abbracciata alla sua bimba, nel letto dell’ospedale.

“Il film più bello della mia vita che profuma di biscotti fatti in casa e che guarderei in loop all’infinito”, questa la didascalia della foto con tanto di cuoricino rosso palpitante.

Tantissimi i like così come i commenti ricchi di affetto da parte di fan e di colleghe tra cui Lorena Cacciatore che è uscita di scena dal Paradiso diverse stagioni fa. Come, del resto, lo ha fatto l’artista neo mamma che abbiamo ammirato all’interno della soap dal 2018 al 2021 nel ruolo di Clelia Calligaris, capo commesse del noto magazzino milanese. Un personaggio molto amato ma anche, a tratti, misterioso, con un passato doloroso. Lo ha rivelato solo al Ragioniere Cattaneo quando i due sono entrati in confidenza.

Erica Pintore, la Clelia de Il Paradiso è diventata mamma, il suo dolce annuncio

La sua interprete è Erica Pintore che ha mosso i suoi primi passi giovanissima nel mondo dello spettacolo nelle vesti di professoressa a L’Eredità, allora condotta da Carlo Conti. Sono poi, pian piano, arrivate per lei le partecipazioni a fiction di grande successo come Don Matteo e Un Medico In Famiglia. Prima di approdare al Paradiso Delle Signore ha lavorato in un’altra soap, quale Centovetrine.

“Centovetrine mi è servita come esperienza per abituarmi ai ritmi, alle sceneggiature e alle richieste di un tipo di pubblico ben preciso”, ha rivelato Erica a Tv Soap.

Riguardo invece al suo personaggio della serie Rai ha svelato: ” Ho abbracciato sin da subito con entusiasmo questo ruolo perché sono felice di interpretare una donna come Clelia con una grande forza interiore, che però tirerà fuori pian piano: è un personaggio dosato in tutto quello che fa, e quando lo interpreto devo sempre ricordare a me stessa di mantenere sobrietà e intensità affinché le sue emozioni possano venire fuori”.

Attrice e personaggio hanno in comune la grande precisione e ingente riservatezza anche se Erica ha ammesso, sempre a TV Soap, di possedere un animo più rock. Oggi però nel suo cuore c’è posto solo per la gioia della nascita della sua Miriam, condivisa con amici, fan, parenti e, soprattutto con il marito, Daniele Moretti Costanzo, suo storico compagno di vita.