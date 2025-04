Il Paradiso delle Signore, ipotesi puntate finali: Adelaide sospesa tra la vita e la morte. Il tradimento di Marcello viene a galla

Il Paradiso delle Signore 9 continua ad appassionare milioni di telespettatori, e le vicende si fanno sempre più intricate e interessanti. La soap, ormai, si sta dirigendo verso il gran finale di stagione. Da quanto si apprende, infatti, la serie si concluderà nel mese di maggio 2025.

In queste ultime settimane, è accaduto davvero di tutto, e sono molte le ipotesi che si stanno facendo strada sulle ultime puntate della nona stagione, visti gli ultimi risvolti. Dopo un lungo periodo di assenza, la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, allontanatasi in seguito all’aver scoperto di avere una malattia molto seria, si è persuasa a tornare, dopo aver letto un articolo di giornale redatto da Rosa Camilli, in cui, implicitamente, sua figlia Odile la pregava di tornare a casa.

Ma la contessa non sa che, durante la sua assenza, sono successe diverse cose. Una di queste, è che il suo compagno, Marcello Barbieri, durante un’accesa lite con Rosa Camilli, l’ha baciata. Lei lo ha ricambiato, ma nessuno dei due ha neppure avuto il coraggio di confrontarsi, dopo l’accaduto.

La contessa, quindi, è ignara di questa situazione, e attualmente è presa dai problemi molto seri che sta affrontando, a livello di salute. Sempre nelle ultime settimane, il cugino della contessa, Tancredi, ha orchestrato un piano apparentemente perfetto, riuscendo, tramite un’infiltrata tra le Veneri del Paradiso delle Signore, a far rubare la bozza di un vestito realizzato dallo stilista del suddetto grande magazzino, Gianlorenzo Botteri.

Dopodiché, ha copiato il vestito e fatto uscire in anticipo la collezione, battendo (scorrettamente) la concorrenza. Naturalmente, una volta scoperto l’accaduto, Botteri si è disperato, così come accaduto anche a Marcello e Roberto, direttori del Paradiso. Tancredi, però, per il momento, sembrerebbe restare impunito, ma cosa accadrà nel finale di stagione?

Il Paradiso delle Signore 9, ipotesi sul finale di stagione: i nodi verranno finalmente al pettine o resteranno irrisolti?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 9, Adelaide dovrà affrontare un intervento molto delicato al cuore, e a occuparsi di lei ci penserà Enrico, compagno di Marta.

Tutto andrà per il meglio, e così Adelaide potrà stare di nuovo con i suoi cari, soprattutto con Marcello, che apparentemente non penserà più al bacio proibito con Rosa. Tuttavia, c’è un’ipotesi che potrebbe farsi strada, man mano che le puntate vanno avanti. Rosa potrebbe confidare a Tancredi del bacio con il bel Barbieri, e Tancredi potrebbe utilizzare questa nuova informazione per attaccare il suo rivale.

Se Adelaide dovesse scoprire, infatti, che Marcello l’ha tradita, potrebbe anche sentirsi di nuovo male e questa è un’opzione che potrebbe davvero lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo, per la gioia dei fan della soap, i cui ascolti sono in forte crescita, con picchi anche del 24% durante la trasmissione, il Paradiso avrà la sua decima stagione, che dovrebbe avere luogo da settembre 2025.