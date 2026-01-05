Il Paradiso delle Signore, cosa succederà tra Marcello e Rosa

Intrighi, misteri, segreti e colpi di scena saranno gli ingredienti principali delle puntate de Il paradiso delle signore in onda dal 5 al 9 gennaio su Raiuno. La prima settimana di programmazione del 2026 della soap opera Rai, infatti, lascerà senza parole i telespettatori che si ritroveranno davanti ad eventi straordinari che avranno ripercussioni sul futuro di diversi protagonisti.

I riflettori, in particolare, si accenderanno nuovamente su Marcello e Rosa. Dopo la scelta di Barbieri di annullare il matrimonio con Adelaide, la storia d’amore tra Marcello e Rosa sembrava destinata a proseguire senza intoppi ma come spesso accade al Paradiso, i problemi sono dietro l’angolo. Rosa, infatti, in poco tempo, è passata dalla gioia per la proposta di matrimonio ricevuta da Marcello alla partenza di quest’ultimo che, preoccupato per l’ex fidanzata, l’ha raggiunta per evitare il compimento di un gesto estremo.

Marcello ha poi scoperto come tutti i movimenti della contessa facciano parte di un diabolico piano di vendetta. Una scoperta che ha spiazzato Rosa con cui Barbieri vivrà un momento particolare nelle prossime puntate.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: la sofferenza di Rosa

Tra Rosa e Marcello continuerà ad esserci ancora Adelaide che non ha alcuna intenzione di arrendersi e continuerà a tramare alle spalle dell’ex fidanzato e della sua nuova compagna. Come svelano le anticipazioni de Il paradiso delle signore, nelle puntate in onda dal 5 al 9 gennaio 2026, Rosa non riuscirà ad accettare la presenza ingombrante della contessa.

Pur amando Marcello, Rosa non riuscirà a nascondere la propria delusione e il proprio dolore per quello che ha fatto Adelaide ma deciderà di non manifestare i propri sentimenti trincerandosi dietro gli impegni lavorativi per non pensare alla delusione amorosa. I problemi tra Marcello e Rosa saranno evidente e la frattura tra i due sembra sia inevitabile.

Tuttavia, l’imminente arrivo dell’Epifania e l’atmosfera festante che torna al magazzino faranno riavvicinare, seppur timidamente, Rosa e Marcello. Tuttavia, di fronte alla ritrovata complicità di Barbieri e Rosa, la contessa Adelaide non resterà a guardare. Nonostante i suoi piani precedenti siano stati scoperti, la contessa non lascerà affatto in pace i due innamorati.

Decisa a vendicarsi sia dell’ex fidanzato che della donna che le ha portato via l’amore della sua vita, Adelaide comincerà a tramare nuovamente contro di loro. La contessa, infatti, penserà ad un nuovo modo per mantenere il controllo su Barbieri.

Mario, nel frattempo, vivrà un momento difficile: un uomo lo importunerà essendo a conoscenza di diversi dettagli del suo passato e solo l’intervento di Roberto lo salverà. Marta, invece, dopo un confronto con Barbieri, deciderà di avere anche un durissimo faccia a faccia con Adelaide.