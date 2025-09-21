Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 29 settembre: guai per Marcello e Adelaide

Il Paradiso delle Signore è tra le soap made in Italy maggiormente seguite dal pubblico. Prodotto di punta della rete di stato va in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Rai Uno. Ambientato negli anni sessanta, in un periodo ricco di cambiamenti socio culturali, il Paradiso narra le vicissitudini dei vari protagonisti la cui quotidianità ruota intorno all’ambito grande magazzino. Giunto ormai alla decima stagione ha un pubblico consolidato che negli ultimi anni è anche cresciuto. Dopo la pausa estiva la soap è tornata in onda nella sua programmazione ordinaria e non sin dalle prime puntate non sono mancati i colpi di scena.

E se nelle puntate finale dell’ultima stagione la contessa Adelaide ha rischiato di morire. nel nuovo capitolo sta meglio e ha anche ritrovato l’intesa con Marcello. I due hanno annunciato alla famiglia le nozze, sono prossimi a convolare all’altare anche se Umberto Guarnieri non ha accolto la notizia con entusiasmo. Tuttavia le anticipazioni rivelano che la felicità della coppia nelle prossime puntate sarà messa a dura prova: Marcello e Adelaide dovranno affrontare un problema inaspettato che potrebbe mettere in discussione la loro felicità.

Anselmo Conaro scriverà un articolo diffamatorio contro Adelaide e Marcello, e Umberto proverà a chiedere a Tancredi di fermare la pubblicazione. Alla fine l’articolo sarà reso noto e creerà alcuni disagi alla contessa, che si convincerà che l’ex cognato è parte del piano finalizzato a ledere la sua reputazione e a rovinarle il momento felice che sta vivendo. Adelaide convocherà l’autore del pezzo per confrontarsi con lui e scoprire chi si cela dietro un gesto così irrispettoso nei suoi confronti.

Umberto chiede aiuto a Rosa: la reazione della giovane

Vista la situazione Umberto chiederà aiuto a Rosa, e la inviterà a scrivere un articolo che elogi Adelaide e il suo futuro marito: un contrattacco che certamente darà i suoi frutti. La giovane accetterà e dopo la pubblicazione deciderà di accettare l’invito a cena di Marcello, una gesto per ringraziarla di quanto fatto. Succederà di nuovo qualcosa fra i due?

Intanto Caterina si è conquistata il titolo di nuova Venere, è entusiasta del lavoro ma quando rovinerà un foulard temerà per il suo futuro. Fulvio accorrerà in suoi aiuto e chiederà a concetta di riparare lo scialle. La giovane entusiasta concluderà anche la sua prima vendita. In seguito Adelaide proporrà a Botteri e Ettore una competizione: li inviterà a disegnare gli abiti delle sue damigelle, e il bozzetto che la conquisterà vincerà la sfida. I due stilisti poi presenteranno ad Odile anche un disegno dell’abito da sposa destinato alla madre e metteranno in imbarazzo la giovane.

Salvo e Elvira lasciano Milano? Le indiscrezioni

Genitori da poco Salvo e Elvira sono intenzionati a lasciare Milano. A causa della persistente tosse del figlio si convinceranno che lasciare una città caotica come il capoluogo lombardo è l’unica cosa da fare per fare stare meglio il bambino. Il posto giusto per far star bene il bambino è sicuramente una località di mare con aria sana e pulita.

I due lasceranno davvero la città? Diranno addio a Il Paradiso delle signore? La possibilità che cambino idea non è remota, tuttavia la trama della soap è in continua evoluzione e non è escluso che qualche protagonista, com’è già successo in passato, possa lasciare il set durante il corso della stagione.