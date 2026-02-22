Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fine febbraio

Le puntate di fine febbraio de Il paradiso delle signore si preannunciano ricche di colpi di scena ma anche di preoccupazioni e di scelte per i protagonisti del grande magazzino le cui vicende continuano ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi che potranno continuare a seguire le loro vicende fino a maggio. Al centro delle puntate in onda nelle prossime settimane ci sarà soprattutto Umberto Guarnieri che, oltre alle preoccupazioni professionali, sarà alle prese con l’ansia per la situazione che sta vivendo la figlia Odile.

Le anticipazioni, però, svelano anche le nuove mosse di Tancredi che non sembra affatto intenzionato ad arrendersi con Rosa per la quale continua a nutrire un forte interesse sebbene la giornalista abbia più volte chiarito di non ricambiare i suoi sentimenti.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Umberto in crisi per Odile

Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore in onda a fine febbraio svelano che Umberto vivrà momenti difficili a causa della figlia Odile. Guarnieri, in particolare, continuerà a non fidarsi di Ettore convinto che nasconda qualcosa e temendo per il futuro della figlia, deciderà di confidarsi con Marta a cui confesserà di essere preoccupato per Odile che è ormai prossima al matrimonio proprio con Ettore. Umberto, tuttavia, non rivelerà, almeno per il momento, i suoi dubbi a Odile ma non solo non la perderà di vista ma continuerà ad indagare proprio su Ettore.

Anche in casa Puglisi, la situazione non sarà delle migliori perché Ciro non riuscirà a gestire da solo la caffetteria costringendo Concetta ad intervenire. Al centro delle prossime puntate della soap opera di Raiuno, poi, ci sarà anche Tancredi che non ha ancora messo da parte il sogno di conquistare il cuore di Rosa. Ad alimentare le sue speranze sarà l’ultima notizia sul rapporto tra la giornalista e Marcello.

Nonostante l’amore sia ancora vivo, Rosa e Marcello non riusciranno a trovare un punto d’incontro per tornare insieme e mettere da parte tutti i problemi del passato che li hanno allontanati. Marcello e Rosa, infatti, anche nelle puntate future, continueranno a discutere animatamente e, stanchi della situazioni e sicuri che non cambierà mai nulla, decideranno di mettere un punto definitivo alla relazione.

Tra i primi a sapere della rottura di Rosa e Marcello sarà proprio Tancredi che non si arrenderà a farà di tutto per avere nella sua vita Rosa di cui è innamorato e proverà a fare di tutto per raggiungere il suo obiettivo approfittando anche della distanza di Barbieri che, dopo l’addio a Rosa, si tufferà nel lavoro con un progetto per rilanciare il Paradiso Market.

Irene, infine, organizzerà una serata a casa con le amiche in occasione del Festival di Sanremo ma sarà sorpresa da una proposta inaspettata di cesare.