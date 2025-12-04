Il Paradiso delle Signore 10: Adelaide inganna Rosa con un piano diabolico. Le anticipazioni

Il ritorno da gran protagonista di Adelaide nelle trame della soap non lascia presagire nulla di buono per Rosa e Marcello. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 9 al 12 dicembre, rivelano che la contessa, non paga di aver estromesso il povero Barbieri dal Circolo, non smetterà di accanirsi e porterà avanti un piano veramente diabolico.

Adelaide arriverà a compiere un gesto estremo – o almeno così sembrerà inizialmente – per mettere i bastoni tra le ruote alla nuova coppia che conta di sposarsi a breve. La madre di Odile convocherà la Camilli per un incontro. Ma alla fine apparirà chiaro la donna che sta solo ingannando i due fidanzati, tramando alle loro spalle per mettere a segno la sua ultima, crudele vendetta.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: il piano diabolico di Adelaide per ingannare Rosa (e Marcello)

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore lo strano atteggiamento di Adelaide al ritorno da Saint Moritz ha insospettito non poco Marta e Umberto. I Guarnieri la conoscono troppo bene per ingannarsi. E l’esclusione di Marcello dal Circolo, con tanto di busta consegnata a Rosa (accompagnata da un’occhiata velenosa), ha confermato la loro intuizione.

Il lungo soggiorno nella celebre località svizzera non ha affatto ammorbidito la contessa, ancora ossessionata dal pensiero di vendicarsi di Rosa e Marcello. Nelle puntate fino al 12 dicembre Adelaide proverà a togliersi la vita. Davanti all’insano gesto della sua ex Marcello sarà tormentato dai sensi di colpa, al punto da rinviare le nozze con la sua nuova fiamma.

Non appena saputo del tentato suicidio da parte di Adelaide, Marcello andrà a trovarla in ospedale. I due avranno un confronto al termine del quale il giovane imprenditore deciderà di posticipare la data delle nozze con Rosa, che accetterà senza esitare la decisione del fidanzato. Un altro colpo di scena maturerà in seguito, quando la Camilli si vedrà convocare a Villa Guarnieri.

La contessa di Sant’Erasmo si mostrerà molto accogliente nei confronti della sua giovane rivale in amore. Rosa non potrà assolutamente immaginare cosa ha in serbo Adelaide per lei e Marcello: un inganno in piena regola. Emergerà infatti una sconvolgente verità: Adelaide avrà soltanto simulato il suicidio. Il tentativo di farla finita si rivelerà solamente una pura messinscena.

Il solo scopo della contessa, fin dall’inizio, sarà stato soltanto uno: far andare a monte il matrimonio tra Marcello e Rosa. Il suo diabolico piano, almeno in un primo momento, riuscirà perfettamente. Col rinvio delle nozze Adelaide, più spietata che mai con i due innamorati, otterrà esattamente il risultato che si era prefissata.

Per un matrimonio rimandato, ce ne sarà uno in arrivo. Mario infatti chiederà a Caterina di diventare sua moglie. Oradei troverà il coraggio di chiedere la mano della giovane Venere. Come reagirà Roberto, al quale il cameriere ha in più occasioni ribadito di essere cambiato, di essere ormai un uomo nuovo?