“Il nuovo tronista di Uomini e Donne”. Maria De Filippi prepara la bomba. “Non sappiamo se per lui scenderanno uomini o donne”

A fine agosto ripartiranno le registrazioni e intanto è sempre più insistente la voce sulla scelta della conduttrice

Maria De Filippi avrebbe scelto il prossimo tronista, pare che la conduttrice potrebbe davvero sorprendere il pubblico nella prossima edizione di Uomini e Donne. Si sa che la regina degli ascolti di Mediaset non sbaglia davvero un colpo e anche questa scelta – qualora dovesse essere mai confermata – potrebbe rivelarsi più che azzeccata.

La stagione di Uomini e Donne che si è appena conclusa è stata un vero successo, sia i troni classici che quello over hanno regalato molti colpi di scena e la parentesi che ha visto Tina Cipollari sedere sulla poltrona rossa è piaciuta non poco ai fan del daiting show. Così pare che la De Filippi potrebbe decidere di ripetere l’esperimento di avere un opinionista come tronista, proponendo quest’esperienza a Gianni Sperti.

Gianni Sperti sul trono di Uomini e Donne? Cosa sappiamo

Se è vero che il trono di Tina Cipollari per stessa spiegazione di Maria De Filppi è stato definito un gioco, adesso la conduttrice potrebbe decidere di far diventare tronista Gianni Sperti. Che l’ex ballerino sia single è cosa nota, lui stesso in diverse interviste a Verissimo ha parlato del suo rapporto con l’amore e di come faticasse a trovare la persona giusta.

A paventare l’ipotesi di Gianni Sperti sul trono di Uomini e Donne è stato il settimanale Nuovo Tv, secondo cui l’opinionista potrebbe seguire lo stesso percorso della collega Tina Cipollari. Magari il suo percorso potrebbe essere meno goliardico e più fattivo in termini di scelta finale e potrebbe essere l’occasione per l’ex ballerino di incontrare davvero qualcuno. Sulla stessa rivista si legge: “Se davvero dovessero preparare un trono per Gianni Sperti, al momento non possiamo sapere se a scendere per lui saranno uomini, donne o Uomini e Donne, visto che lui non ha mai voluto rivelare il suo orientamento“.

L’opinionista, infatti, sempre riguardo il suo orientamento sessuale a Verissimo aveva spiegato che non gli piacciono le etichette e non ha mai detto, dunque, che tipo di partner stia cercando. Se dovesse diventare tronista, in quel caso, dovrebbe sicuramente spiegarlo, anche per questo il suo trono incuriosirebbe non poco il pubblico di Uomini e Donne. Sperti tempo fa aveva detto che non sarebbe stato in grado di intraprendere un percorso del genere in televisione, anche perché non saprebbe gestire bene le sue emozioni.

Ma se Maria De Filippi dovesse mai chiederglielo seriamente, è probabile che alla conduttrice non riesca a dire di no. L’idea di Gianni Sperti sul trono al momento è solo una supposizione del sopracitato tabloid, non c’è alcuna conferma che questa ipotesi possa diventare realtà. Ma la conduttrice non è nuova a sorprese che lasciano senza parole il pubblico e avere l’opinionista sulla tanto ambita poltrona rossa, potrebbe essere una di queste.