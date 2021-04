Il nostro piccolo grande amore: come stanno oggi Jen e Bill?

Tornerà già a partire da questo pomeriggio su Real Time Il nostro piccolo grande amore, docu-reality già andato in onda in passato che tornerà stavolta in replica sul canale 31 del digitale per farci riscoprire la quotidianità di Jen e Bill, coppia di sposini affetta da nanismo.

Il format, originariamente intitolato The little couple ed edito da TLC, vedeva protagonisti la dottoressa Jen, alta ben 96 centimetri, e il marito Bill, alto 122 centimetri. Lo show, sospeso sul canale 31 del digitale terrestre nel 2018, è terminato in America con la messa in onda della sua season finale già nel mese di novembre 2017. Notizia di pochi giorni fa, però, è che la coppia di coniugi Klein potrebbe tornare in tv. Non ancora in Italia ma quasi sicuramente negli States, con uno spin-off del loro amatissimo show dove racconteranno di come le loro vite si siano trasformate in questi anni, anche a seguito dell’adozione dei loro due bambini, a loro volta affetti da nanismo.

Nonostante non ci sia ancora dato sapere cosa verrà raccontato nelle nuove puntate del programma, possiamo però svelarvi che fine abbiano fatto Jen e Bill de Il nostro piccolo grande amore in base a quanto raccontato da loro stessi in diverse interviste oltre che in tv.

Possiamo così dirvi che le competenze mediche di Jen siano di netto aumentate. Come forse ricorderete, Jen Arnold era una dottoressa specializzata in pediatria. Ebbene, ad oggi sappiamo che la sua carriera l’abbia portata a far passi da gigante, e che ad oggi sia la prima assistente del primario di un ospedale americano, il Johns Hopkins Medicine Center, ruolo che le ha permesso di specializzarsi ora anche in neonatologia.

Le sue ultime apparizioni in tv, infatti, non la vedono come protagonista di uno show di punta dell’emittente TLC, ma come una delle massime esperte di malattie neonatali, con particolare attenzione all’argomento vaccini, a favore dei quali Jen si è pubblicamente esposta più volte non solo sul suo profilo Instagram ma anche e soprattutto intervenendo come ospite d’onore all’interno del programma mattutino Morning Blend.

Poco sappiamo, invece, del marito di Jen, Bill Klein. Sul suo profilo Instagram personale, Bill si definisce imprenditore, ma racconta di fare il papà a tempo pieno, senza mai citare alcun suo ipotetico lavoro. Non che questo significhi che faccia il mammo, anzi. Potrebbe semplicemente prediligere foto di famiglia sul suo account. Quel che è certo è che i due figli adottivi della coppia, William e Zoy, stiano crescendo serenamente. Bill non perde infatti occasione per condividere con i suoi followers tutti i piccoli passi e i primi traguardi raggiunti dai due figli, dei quali racconta di andar davvero molto fiero. Nelle repliche de Il nostro piccolo grande amore che vedremo già oggi su Real Time, riscopriremo anche il difficile iter burocratico che la coppia ha dovuto affrontare, ormai anni orsono, proprio per ottenere l’adozione dei suoi due figli.