Nel corso di quest’estate Raidue ci ha regalato numerosi thriller nelle sue prime serate. Prima di dare il via alla programmazione autunnale, la seconda rete Rai ha deciso di offrire al proprio pubblico un’altra storia appartenente a questo genere, ma sottoforma di miniserie: Il lato oscuro della mia famiglia è infatti una produzione tedesca che si sviluppa nell’arco di più episodi, necessari per raccontare i segreti di una famiglia apparentemente felice. Volete saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Il lato oscuro della mia famiglia, quando va in onda?

Raidue manda in onda la miniserie in tre prime serate: mercoledì 30, giovedì 31 agosto e sabato 2 settembre 2023.

Il lato oscuro della mia famiglia, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono sette, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue ne manda in onda tre nella serata del 30 agosto e due nelle serate del 31 agosto e del 2 settembre.

Il lato oscuro della mia famiglia, la trama

Il giorno del suo quarantatreesimo compleanno Anna, la madre di Vivi, Emmi e Danny, viene uccisa. Il marito Peter viene arrestato e Vivi si trova a lottare per cercare di non perdere la casa e l'affido dei fratelli.

Alla famiglia Klettmann, che vive in un elegante sobborgo di Monaco, la vita si mostra bella e felice. O così sembra. Peter (Torben Liebrecht) è un avvocato di successo, sua moglie Anna (Maria Simon) una casalinga che si occupa di crescere i loro tre figli: la diciottenne Vivian (Julia Beautx), il quindicenne Daniel (Vico Magno) e la piccola Emmi (Nele Richter).

Tutto cambia in un istante il giorno del 44esimo compleanno di Anna, quando Peter la uccide durante un’improvvisa e furiosa lite, finendo in carcere in attesa di processo. Il movente dell’omicidio pone un mistero a cui può essere dato un senso e una forma solo scavando nel passato di Peter e la giovane Vivian, suo malgrado, si trova ad assumere in modo inaspettato e drammatico il ruolo di capofamiglia: la sua vita spensierata di ragazzina è finita e ora deve lottare per la custodia dei suoi fratelli.

La ragazza trova un aiuto in Tim Munzinger (Julius Nitschkoff), il giovane agente di polizia che è arrivato per primo sulla scena del delitto e sembra sentirsi responsabile nei confronti dei bambini. Man mano che la storia procede, i due giovani si avvicinano, finché non si scopre che anche Tim conosceva abbastanza bene la madre di Vivian. Forse troppo bene. A poco a poco, i segreti di famiglia vengono alla luce e dietro l’omicidio della madre si profila una motivazione sconvolgente.

Come dice Peter alla figlia Vivian: “Ci sono tre lati di ogni storia. Il tuo. Il mio. E ciò che è realmente successo”. La narrazione della serie avviene attraverso due filoni narrativi: dal punto di vista della primogenita Vivi e dal punto di vista del padre. Le parti oscure di una famiglia apparentemente felice emergono dal passato con la rivelazione di frammenti inquietanti della vita precedente di Peter e Anna.

Il lato oscuro della mia famiglia, il cast

Julia Beautx è Vivian Klettman, la protagonista: una 18enne che si ritrova a doversi occupare dei fratelli minori;

Torben Liebrecht è Peter Klettman, il padre di Vivian, in carcere per aver ucciso la moglie;

Maria Simon è Anna Klettman, moglie di Peter, che viene uccisa dal marito;

Vico Magno è Daniel Klettman, fratello minorenne di Vivian;

Nele Richter è Emmi Klettman, sorella minorenne di Vivian;

Julius Nitschkoff è Tim Munzinger, giovane agente di Polizia apparentemente sul posto dell’omicidio per caso, ma che si scoprirà avere avuto un legame con la famiglia Klettman;

Katharina Heyer è Luisa Wellmer;

Mathilda Smidt è Dilara Miller.

Il lato oscuro della mia famiglia, location

La miniserie è stata girata tra l’estate e l’autunno del 2021 a Monaco e dintorni. In particolare, l’edificio che ospita la scuola privata Friedhelm Moll, dove studiano i figli di Peter e dove lui stesso ha studiato da giovane, è il castello di Höhenried.

Il titolo originale è “Gestern waren wir noch Kinder”, ovvero “Ieri eravamo ancora bambini”: la miniserie è stata scritta e prodotta da Natalie Sharp e diretta da Nina Wolfrum. In Germania è andata il 9, 10 e 11 gennaio 2023 su Zdf, ottenendo all’esordio 6 milioni di telespettatori.

Il lato oscuro della mia famiglia su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Il lato oscuro della mia famiglia in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet o smartphone.