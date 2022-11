Procuratori vs. calciatori: si potrebbe sintetizzare così il cast de Il Grande Gioco, la nuova serie tv di Sky in onda da venerdì 18 novembre 2022 e disponibile in streaming su NOW. Se la serie segue le gesta dell’ex procuratore Corso Manni (Francesco Montanari) ed il suo percorso per ottenere il riscatto dopo un’ingiusta accusa, è anche vero che intorno a lui ruotano personaggi provenienti sia da fuori che da dentro il campo.

Tutti, però, accomunati dalla necessità di far fronte ad una gestione che potere che in alcuni casi logora, in altri amplifica il talento. Ma è qualcosa con cui tutti devono vedersela e che li porterà a prendere anche decisioni drastiche nel corso della serie.

Il cast de Il Grande Gioco

I procuratori

© Federica Di Benedetto

Corso Manni (Francesco Montanari). Accusato ingiustamente di scommesse clandestine, Corso perde tutto: la carriera di procuratore, il matrimonio con Elena (Elena Radonicich) e il rispetto di Dino (Giancarlo Giannini). Al suo fianco solo Federico (Lorenzo Cervasio), con cui progetta di aprire un’Academy per giovani calciatori, su terreni che scoprirà essere molto contesi. Convinto di essere stato incastrato da Dino, si allea con Kirillov (Vladimir Aleksić) per distruggere la ISG, ma, scioccato dai metodi violenti del russo e fatte delle scoperte sconvolgenti sulla sua condanna, si unisce a Dino per riprendere il suo posto alla ISG, con l’aiuto del giovane Assari (Lorenzo Aloi) di cui diventa mentore e amico.

© Federica Di Benedetto

Giancarlo Giannini è Dino De Gregorio. Fondatore e CEO della più importante società di procuratori in Italia, la ISG, e padre di Elena e Federico. Al suo talento come businessman non corrisponde quello come padre: il suo attaccamento al potere gli viene più volte recriminato dai figli come causa di molte sofferenze per la famiglia, tra cui il suicidio di Federico. Tormentato dai sensi di colpa per la morte del figlio, scopre di avere la demenza a corpi di Lewy, e solo poco tempo per ridimensionare le mire di Elena, ribellatasi all’egemonia paterna, e assicurare il futuro della ISG.

© Federica Di Benedetto

Elena Radonicich è Elena De Gregorio. Figlia maggiore di Dino, con cui ha un conflittuale rapporto di ammirazione e odio, è stata sposata con Corso, da cui ha recentemente divorziato. Insofferente verso l’egemonia paterna, è disposta a tutto per diventare CEO della ISG: si serve di Kirillov per espropriare Dino per poi ritorcersi anche contro il russo. Ma è proprio il suo doppiogioco a decretarne la sconfitta.

© Federica Di Benedetto

Lorenzo Cervasio è Federico De Gregorio. Figlio minore di Dino, è poco interessato alle dinamiche di potere: insieme a Corso, di cui è grande amico nonostante l’indagine a suo carico, sogna di aprire un’Academy per giovani calciatori, progetto che viene osteggiato dal padre conscio del valore economico dei terreni scelti. Dino gli promette il ruolo di CEO, ma quando il padre decide di restare al comando, il peso del fallimento professionale, della cessione dell’Academy, lo spingono all’autodistruzione.

© Federica Di Benedetto

Lorenzo Aloi è Marco Assari. Giovane e promettente procuratore, fa da prestanome a Corso, che diventa suo mentore e amico. Ha una conoscenza enciclopedica del calcio che gli permette di scovare giovani talenti come Antonio Lagioia. La sua inesperienza compromette però i rapporti con Lagioia, che passa alla ISG e ad Elena perché infastidito da. un’intervista lasciata da Assari su di lui. Sono però la sua passione e dedizione ad assicurare non solo la procura di Quintana e il definitivo ritorno di Lagioia, ma anche l’arrivo di Valeria, di cui si innamora, nel suo team.

© Federica Di Benedetto

Vladimir Aleksić è Sasha Kirillov. Procuratore russo della Plustar, è abile e senza scrupoli: ha conquistato il calciomercato tedesco e ora punta a quello italiano. Vuole controllare la ISG per avere accesso ai preziosi terreni destinati all’Academy e soddisfare così le richieste dei suoi soci, Truby e Shapov, che vogliono costruirvi un redditizio Business Center a Milano. A tal fine si allea prima con Corso per ottenere la procura di Quintana e insediarsi nella ISG, dove si allea quindi con Elena, che cerca ripetutamente di detronizzare. Si tira indietro solo quando Dino gli promette i terreni, ignaro di essere stato ingannato.

© Federica Di Benedetto

Maria Elena Matteucci è Valeria Soleri. Non è una procuratrice, ma conosce molto bene le dinamiche del calcio. Fidanzata di Federico, è una blogger di calcio che aspira a diventare una giornalista di tutto rispetto, e accetta malvolentieri i favoritismi che stare con Federico le porta. Alla morte del fidanzato comincia a lavorare come assistente di Elena, posizione da cui si dimette infastidita dal dispotismo della donna. Entra nel team di Corso e. Assari come PR, ma dimostra presto di avere la stoffa della procuratrice. Ad una festa va a letto con Quintana e viene ripresa da un fotografo: il video, finito nelle mani di Elena, verrà successivamente usato per compromettere Quintana.

I calciatori

© Federica Di Benedetto

Jesús Mosquera Bernal è Carlos Quintana. Top player argentino di grande fama, è un assistito della ISG sempre più insofferente degli ingaggi come sponsor che Elena gli propone. Desideroso di tornare a giocare e a vincere, passa, su consiglio di Corso, a Kirillov che lo fa firmare con il Milan. Quando Elena divulga il sex-tape che lo ritrae con Valeria, l’accordo con il Milan e il contratto con la ISG saltano. Solo grazie a Corso riesce a tornare all’Atletico Madrid e a dimostrare di essere maturato come uomo e come calciatore.

© Federica Di Benedetto

Giovanni Crozza Signoris è Antonio Lagioia. Giovane e talentuoso calciatore, viene scoperto da Marco Assari e arriva velocemente a giocare con il Milan. Ancora sconvolto dalla morte del padre, abbandona Corso e Assari quando quest’ultimo divulga alcune sue informazioni personali in un’intervista. Sotto l’ala di Elena le cose non vanno meglio: soffocato da sfarzo e apparenze, quando si infortuna gravemente durante una partita contro l’Atletico Madrid Elena non è al suo fianco. Il supporto di Assari lo convince quindi a tornare con lui e Corso.