Luca Zingaretti torna su Raiuno, ma non con delle repliche de Il Commissario Montalbano. La prima rete Rai ha infatti deciso di riproporre questa sera, domenica 14 maggio 2023, alle 21:25, Il Giudice Meschino, miniserie in due puntate (ma in onda in una versione da 120 minuti) del 2014 diretta da Carlo Carlei in cui Zingaretti, nei panni del protagonista, recita a fianco della moglie Luisa Ranieri. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Il Giudice Meschino, la trama

Il giudice meschino "Se il pesce non abbocca bisogna cambiare l'esca…"#IlGiudiceMeschino questa sera #30maggio alle 21.25 su #Rai1 Posted by Rai1 on Tuesday, May 28, 2019

Alberto Lenzi (Luca Zingaretti), Pubblico Ministero di Reggio Calabria, è un uomo che in passato credeva nel suo lavoro ma che, dopo essersi scontrato coi poteri forti, ha abbandonato la sua tenacia per fare spazio alla pigrizia.

Lenzi è separato e con un figlio, Enrico (Lorenzo D’Agata), con cui non riesce a comunicare. Vive una storia clandestina con Marina (Luisa Ranieri), maresciallo dei carabinieri, e cerca di evitare qualsiasi impegno sul lavoro che possa essere particolarmente complicato.

Il giudice meschino Guarda le altre 41 fotografie → La vita di Lenzi, però, cambia quando l’amico e collega Giorgio Maremmi (Gioele Dix) rimane vittima di un agguato. Alberto si sveglia dal sonno che lo aveva colpito negli ultimi tempi e si mette al lavoro per trovare il colpevole. Inizialmente pensa che il caso possa risolversi facilmente, dal momento che poco prima di essere ucciso Maremmi aveva pronunciato una forte requisitoria contro Francesco Manto (Domenico Centamore), esponente della ‘Ndrangheta, e quindi ad averlo ucciso potrebbe essere stato il fratello Antonio (Roberto D’Alessandro).

Il pubblico ministero Giacomo Fiesole (Andrea Tidona) sembra convinto che sia andata così, ma Alberto crede che ci sia dell’altro e continua ad indagare con l’ispettore Michele Brighi (Paolo Briguglia) e con Marina. La sua ricerca della verità sarà aiutata da don Mico Rota (Maurizio Marchetti), un anziano boss della ‘Ndrangheta in prigione, che non condivide la sete di potere dei nuovi componenti dell’organizzazione criminale, come il boss Pasquale Rezza (Claudio Castrogiovanni), e decide di dare dei consigli al protagonista. Oltre a lui, ad indagare c’è anche Elke Adler (Felicitas Woll), giornalista tedesca che aveva un relazione con Maremmi.

Il Giudice Meschino, puntate

La versione originale della fiction è composta da due puntate, ciascuna della durata di circa 100 minuti. Raiuno ha però rieditato la miniserie, realizzando una versione film-tv della durata di 120 minuti, proposta già nel 2019.

Il Giudice Meschino, cast

Luca Zingaretti è Alberto Lenzi

Luisa Ranieri è Marina Rossi

Andrea Tidona è Giacomo Fiesole

Domenico Centamore è Francesco Manto

Roberto D’Alessandro è Antonio Manto

Maurizio Marchetti è don Mico Rota

Gioele Dix è Giorgio Maremmi

Paolo Briguglia è Michele Brighi

Claudio Castrogiovanni è Pasquale Rezza

Dario Aita è Salvo

Massimiliano Buzzanca è il medico

Gaetano Bruno è Lucio

Cristina Moglie è l’ex moglie di Alberto

La regia è di Carlo Carlei, mentre la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Carlei con Giancarlo De Cataldo, Domenico Rafele, Monica Zapelli e Mimmo Gangemi, dal cui libro è tratto il film-tv.

Il Giudice Meschino, dov’è stato girato?

Le riprese della miniserie si sono svolte a Reggio Calabria, città in cui è anche ambientata la storia. In particolare, la troupe ha girato sul lungomare, in Corso Garibaldi, in Piazza Italia ed al Monastero di Sales. La produzione ha girato anche in provincia, a Lanzina, Villa San Giovanni e Palmi.

Il Giudice Meschino è una storia vera?

La storia raccontata nella fiction non è tratta da un fatto realmente accaduto, ma dall’omonimo libro scritto nel 2009 da Mimmo Gangemi (Einaudi). Lo scrittore ha pubblicato altri due romanzi con protagonista il pubblico ministero Alberto Lenzi, “Il patto del giudice” (nel 2013) e “La verità del giudice meschino” (nel 2015).

Il Giudice Meschino su RaiPlay

E’ possibile vedere Il giudice meschino in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.