Non solo Il Commissario Montalbano è soggetto alle repliche da parte di Raiuno, ma anche Il Giovane Montalbano. Da lunedì 3 luglio 2023, alle 21:25, infatti, la prima rete Rai ripropone il prequel della celebre serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri (già andata in replica nel 2020), con un caso tutto nuovo rispetto a quello della serie madre. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Il Giovane Montalbano, puntate

Prima puntata, 3 luglio 2023

“La prima indagine di Montalbano”

L’omicidio di un mezzo delinquente con alcuni precedenti per furto di bestiame accoglie il commissario Montalbano, appena arrivato a Vigàta. Gli basta poco per capire che le indagini stanno andando nella direzione sbagliata.

Il Giovane Montalbano, la trama

"Salvo #Montalbano sono, il nuovo Commissario di Vigata!"#IlGiovaneMontalbano questa sera – lunedì #3luglio – alle 21.25 su Rai1 Il Commissario Montalbano Rai Posted by Radiocorriere Tv on Monday, July 3, 2023

La serie prequel racconta, nella prima stagione, l’arrivo del giovane Salvo Montalbano (Michele Riondino) a Vigàta, dopo aver lavorato tra le montagne siciliane, luoghi che ha disprezzato per via della lontananza dal mare. Di Vigàta ha qualche ricordo legato all’infanzia: il suo arrivo coincide anche con l’incontro con il padre (Adriano Chiaramida), produttore di vino con cui non ha un buon rapporto.

Nel corso degli episodi, tra un’indagine e l’altra, il protagonista inizia a fare amicizia con la squadra che abbiamo conosciuto nella serie originale, mentre nella sua vita privata fa la conoscenza di Livia (Sarah Felberbaum), il suo futuro amore.

Il Giovane Montalbano, il cast

Michele Riondino è Salvo Montalbano, vice commissario di Vigàta;

Alessio Vassallo è Mimì Augello, nuovo vice commissario di Vigàta;

Andrea Tidona è Carmine Fazio, padre di Giuseppe e collega esperto di Montalbano;

Beniamino Marcone è Giuseppe Fazio, anche lui poliziotto e futuro collega di Montalbano;

Fabrizio Pizzuto è Agatino Catarella, poliziotto da poco assegnato a Vigàta;

Sarah Felberbaum è Livia Burlando, futura fidanzata di Montalbano;

Katia Greco è Mery, attuale fidanzata di Montalbano;

Adriano Chiaramida è il padre di Montalbano, vedovo, proprietario di un’azienda viticola;

Maurilio Leto è Salvatore Gallo, agente del Commissariato;

Alessio Piazza è Pietro Paternò, agente del Commissariato;

Giuseppe Santostefano è il Dott. Pasquano, medico legale di Vigàta;

Carmelo Galati è Nicolò Zito, giornalista di Rete Libera;

Massimo De Rossi è Alabiso, questore di Montelusa;

Massimiliano Davoli è Gegè Gullotta, amico d’infanzia di Montalbano.

Il Giovane Montalbano, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata tra i 100 ed i 120 minuti circa. La prima messa in onda risale al 2012. Raiuno li trasmette in replica da lunedì 3 luglio 2023. L’ultima puntata va in onda il 7 agosto.

La serie è scritta dallo stesso Camilleri, con Francesco Bruni e Salvatore De Mola; la regia è di Gianluca Maria Tavarelli. A produrre Palomar (già dietro la serie originale) e Rai Fiction.

Il Giovane Montalbano, dov’è girato?

Le location sono le stesse della serie madre, in Sicilia. In particolare il set è stato allestito a Siracusa ed Agrigento, ma anche a Noto, Punta Secca, Ragusa Ibla, Scicli e Vittoria.

Il Giovane Montalbano su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il Giovane Montalbano in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è già possibile vedere gli episodi della prima stagione.