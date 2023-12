Il giorno più bello, questa sera in prima visione tv su Rai 1 il film con Luca e Paolo

Rai 1 trasmetterà questa sera in prima serata, a partire dalle 21:30, in prima visione il film Il giorno più bello. Si tratta di un remake del film francese C’est la vie – Prendila come viene, diretto da Olivier Nakache ed Éric Toledano, già sceneggiatori e registi di Quasi amici. Ad interpretare il weeding planner protagonista del film è Paolo Kessisoglu, che fa coppia nel film con Luca Bizzarri, che veste i panni di Giorgio, fotografo parte dello staff di Aurelio, il weeding planner.

Aurelio intrattiene una relazione segreta con Serena (Valeria Bilello), moglie di Giorgio, ed è sul punto di liquidare la sua società per i numerosi debiti contratti. L’unico acquirente intenzionato a rilevare tale società sarebbe il padre della sposa per la quale sta lavorando.

A curare la sceneggiatura di questo remake sono stati Fabio Bonifacci e Andrea Zalone, che firma anche la regia. Il giorno più bello è stato prodotto da Oplon Film e IBC Movie, con Rai Cinema e in associazione con 102 Distribution. La fotografia è diretta da Davide Sondelli, il montaggio è curato da Claudio Di Mauro, le musiche sono scelte da Carlo Crivelli. Per la scenografia, invece, ci si è affidati a Francesco Boerio, mentre i costumi sono stati curati da Francesca Cibischino.

Il giorno più bello: cast

Ecco il cast completo del film diretto da Andrea Zalone:

Paolo Kessisoglu (Aurelio)

Luca Bizzarri (Giorgio)

Violante Placido (Adele)

Valeria Bilello (Serena)

Lodovico Guenzi (Billy)

Fiammetta Cicogna (Chiara)

Massimo De Lorenzo (Camillo)

Orsetta De Rossi (madre di Pier)

Riccardo Lombardo (Tiziano)

Alessandro Fullin (Amaranta Paternò)

Tullia Pagano (Diana)

Carlo Buccirosso (dottor Musso)

Stefano De Martino (Pier)

Gabriele Graham Gasco (Nico)

Il film vede debuttare come attore Stefano De Martino. Interpreta Pier, che deve sposare Chiara, figlia del dottor Musso, il possibile acquirente dell’attività di Aurelio. Violante Placido e Lodo Guenzi interpretano due personaggi che lavorano anch’essi per Aurelio. Adele è una collaboratrice sempre sull’orlo di una crisi di nervi, mentre Billy è un cantante, chiamato per il ricevimento del matrimonio tra Pier e Chiara, con cui ha avuto in passato una relazione.