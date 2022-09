Mentre Raiuno ha rimandato a data da destinarsi il film-tv in prima visione con Sergio Castellitto, Canale 5 non rinuncia a ricordare la figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, riproponendo nel giorno dell’anniversario della sua uccisione di quella della moglie Emanuela Setti Carraro la fiction andata in onda nel 2007.

Il film-tv, il cui titolo è Il Generale Dalla Chiesa, va infatti in onda questa sera, sabato 3 settembre 2022, alle 21:20, esattamente quarant’anni dopo la strage di via Carini. Inizialmente trasmesso in due prime serate, la sua riproposizione avviene in un’unica serata.

Il Generale Dalla Chiesa Canale 5, trama

© Pierfrancesco Bruni

La fiction ripercorre gli ultimi otto anni di vita del Generale (Giancarlo Giannini) ripercorrendo, tramite i suoi occhi, pagine sofferte della storia d’Italia da lui stesso vissute.

Dagli anni di piombo quando, nel 1974, il Generale dalla Chiesa viene inviato a Torino per lottare contro il terrorismo, all’82 quando, nominato prefetto e trasferito a Palermo, inizia la sua battaglia contro la mafia, una battaglia che, dopo soli 100 giorni, lo condurrà alla morte.

La storia offre un intreccio tra dimensione pubblica e privata, raccontando anche il mondo degli affetti del Generale e la sua profonda fede nei legami familiari. In particolare, il film-tv racconta i due matrimoni di Dalla Chiesa, il primo con Dora Fabbo (Stefania Sandrelli), stroncata da un infarto, ed il secondo con Emanuela Setti Carraro (Francesca Cavallin), anche lei vittima della strage del 3 settembre, così come l’agente di scorta Domenico Russo.

Il Generale Dalla Chiesa Canale 5, cast

© Pierfrancesco Bruni

A guidare il cast, nei panni del protagonista, c’è Giancarlo Giannini, affiancato da Stefania Sandrelli e Francesca Cavallin nei panni delle due mogli di Dalla Chiesa, ovvero rispettivamente Dora Fabbo ed Emanuela Setti Carraro.

Un ruolo di rilievo, nella fiction, ce l’hanno anche i figli del Generale: ecco che, quindi, Milena Mancini interpreta Rita Dalla Chiesa, Marco Vivio è Nando e Chiara Mastalli è Simona. Da citare anche la presenza di Francesco Pannofino nei panni del Capitano dei Carabinieri Liggeri.

Giancarlo Giannini: Carlo Alberto Dalla Chiesa

Stefania Sandrelli: Dora Fabbo

Francesca Cavallin: Emanuela Setti Carraro

Milena Mancini: Rita Dalla Chiesa

Marco Vivio: Nando Dalla Chiesa

Chiara Mastalli: Simona Dalla Chiesa

Emilio De Marchi: Frate Mitra

Sandro Giordano: Filippo Santucci

Michele D’Anca: Angelo Branca

Lorenzo Majnoni: Ufficiale Maffei

Paolo Casiraghi: Gianni Tassi

Telo Bellia: Francesco Coco

Francesco Pannofino: Capitano Liggeri

Il Generale Dalla Chiesa Canale 5, regia, sceneggiatura e ascolti

© Pierfrancesco Bruni

Dietro la macchina da presa del film-tv troviamo Giorgio Capitani, regista di numerose fiction, tra cui Il Maresciallo Rocca. Alla sceneggiatura, invece, Fabrizio Bettelli (Suburra-La serie) ed Ella Contini.

Alla sua prima messa in onda, la fiction ottenne nella prima puntata (il 10 settembre 2007) 6 milioni di telespettatori (27,6% di share) e nella seconda (l’11 settembre 2007) 6,7 milioni (32,1%). Nel 2021 la replica della fiction, avvenuta sempre il 3 settembre, fu vista da 1,5 milioni di persone (11,11%).

La fiction di Rai 1 sul Generale Dalla Chiesa

Alla presentazione della fiction Rai 2022/2023 è stata annunciata la messa in onda de Il Nostro Generale, fiction in quattro prime serate destinata a Raiuno dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La sua messa in onda era stata annunciata a partire da domenica 11 settembre 2022, ma la decisione di Rita Dalla Chiesa di accettare di candidarsi alle prossime elezioni del 25 settembre con Forza Italia ha spinto la Rai a rimandare la messa in onda della serie a data da destinarsi.

Il Generale Dalla Chiesa, streaming film completo

Essendo una replica, il film-tv è già disponibile in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.