Il Fattore Umano è il programma di Rai 3 che si propone come fact-checking sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. Attraverso reportage della durata di 45 minuti, il programma, giunto alla quarta stagione, fa luce sulle situazioni in cui la libertà e i diritti delle persone vengono compromessi sia nei regimi autoritari che in alcune democrazie occidentali. Ogni episodio analizza un’unica tematica e le storie sono raccontate dai protagonisti in prima persona, senza la presenza del giornalista inviato. In ogni reportage, è presente anche un’intervista ad uno scrittore, un intellettuale o un artista, conoscitore del tema trattato.

Il Fattore Umano è un programma di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello. La regia è a cura di Luigi Montebello.

Il Fattore Umano, Rai 3: quando va in onda?

La quarta edizione del programma di Rai 3 va in onda a partire da martedì 7 gennaio 2025. Il programma va in onda ogni martedì in seconda serata, dalle ore 23.

Il Fattore Umano, Rai 3: anticipazioni puntate

Puntata 7 gennaio 2025: Leaving Gaza

La prima puntata si intitola Leaving Gaza ed è firmata da Chiara Avesani e Matteo Delbò. Leaving Gaza è il racconto di alcuni palestinesi che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a Gaza City e sono stati costretti a spostarsi verso il Sud di Gaza fino alla città di Rafah, alla ricerca di un luogo sicuro. Anche Rafah, però, è stata ripetutamente bombardata e così i nostri protagonisti sono stati forzati a lasciare la propria terra per salvarsi la vita, pagando dei trafficanti egiziani. Come è possibile sopravvivere in un paese straniero, avendo perso tutto? Vale la pena salvare la propria vita e quella dei propri figli al prezzo di aver perso tutto ciò che è proprio? L’intervista fil rouge del documentario è con Noa, cantante israeliana nota per il suo impegno pacifista.

Il Fattore Umano su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su RaiPlay, sarà possibile anche recuperare o rivedere la puntata dopo la messa in onda.

Grazie alla collaborazione tra Direzione Approfondimento e Direzione RaiPlay e Digital, dal 7 ottobre 2024, i reportage Leaving Gaza ed Effetti collaterali, in onda rispettivamente il 7 gennaio e l’11 febbraio 2025, sono disponibili in anteprima su RaiPlay.

Il Fattore Umano: podcast, RaiPlay Sound

Con i reportage The korean game e Invisibili, in onda rispettivamente il 14 gennaio e il 4 febbraio 2025, Il Fattore Umano sarà disponibile, contemporaneamente alla messa in onda su Rai3, anche in versione podcast su RaiPlaySound, in collaborazione con Rai Radio1.