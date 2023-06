Il ciclo “Destinazione amore”, dopo la pausa della settimana scorsa, riprende con un nuovo film-tv romantico da proporre al pubblico di Raiuno: questa sera, mercoledì 21 giugno 2023, alle 21:25, va in onda Il faro dei ricordi, una storia sulla volontà di darsi una seconda chance e che vede nel cast un’attrice molto nota ai fan di Grey’s anatomy. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Il faro dei ricordi, la trama

Jack Armstrong (Sam Page) è da poco sopravvissuto ad una malattia. Quando pensava andasse tutto bene, però, sua moglie Lizzie (Amanda Schull) è morta. Colpito dal dolore, decide di portare i figli Mikki (Madeline Grace Popovich) e Tyler (Gavin Borders) a Channing, un paesino sull’oceano dove Lizzie è cresciuta.

Ospitati nella vecchia casa dei nonni in riva al mare, una semplice abitazione su palafitta che Lizzie chiamava “il Castello”, Jack decide di dare un significato speciale alla vacanza. Scopre infatti che il vecchio faro di famiglia di cui parlava sempre Lizzie e che le ricordava numerosi momenti sereni della sua infanzia è fuori uso.

Jack si rimbocca le maniche per riattivarlo e risistemarlo: nel farlo inizia ad avere delle visioni della stessa Lizzie, che lo incoraggia sulla scelta che ha fatto, motivandolo anche nel rapporto con i figli, in particolare con Mikki. La ragazza, infatti, è ancora sotto shock sia per la scomparsa della madre che per la malattia del padre.

Il faro dei ricordi, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Con un po’ di fatica, anche Mikki riesce ad ambientarsi alla nuova cittadina. La giovane trova lavoro in un bar, in cui stringe amicizia con Liam Fontaine (Bryant Prince), con cui condivide la passione per la musica. Liam è figlio di Jenna (Sarah Drew), titolare del bar.

Tra Jenna e Jack si accende la scintilla, ma l’uomo è indeciso se farsi avanti o meno, temendo di far soffrire ancora i figli. È proprio il fantasma di Lizzie che spinge Jack a farsi avanti ed a dare una nuova possibilità a sé ed alla sua famiglia.

Il faro dei ricordi, cast

Come detto, il cast del film-tv vede tra i protagonisti un’attrice che per anni ha recitato in Grey’s Anatomy, ovvero Sarah Drew, interprete nel medical drama di April. Ma nel cast ci sono anche Sam Page, visto in The Bold Type (era Richard) e Amanda Schull, interprete di Katrina in Suits.

Sam Page è Jack Armstrong

Sarah Drew è Jenna Fontaine

Amanda Schull è Lizzie

Madeline Grace Popovich è Mikki Fontaine

Gavin Borders è Tyler Fontaine

Bryant Prince è Liam Fontaine

Il titolo originale del film-tv è “One Summer”: è andato in onda negli Stati Uniti di Hallmark Channel nel 2021, per la regia di Rich Newey e la sceneggiatura di Maria Nation. È tratto dall’omonimo libro di David Baldacci, inedito in Italia.

Il faro dei ricordi su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il faro dei ricordi su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.