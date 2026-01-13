Il dopo Vite al Limite: dalla trasmissione televisiva a una nuova carriera nella moda

Dopo aver partecipato a Vite al limite, la protagonista è cambiata radicalmente: oggi è una modella ed è assolutamente irriconoscibile.

Tra i programmi più seguiti di Real Time c’è sicuramente Vite al limite in cui il dottor Nowzaradan aiuta persone obese non solo a perdere peso, ma soprattutto a riprendere in mano la propria vita. Prima attraverso una dieta ferrea e dopo con un’operazione chirurgica, il dottor Nowzaradan ha aiutato tantissime persone che sono riuscite a trasformare la propria vita tornando a lavoro e totalmente indipendenti dalle persone con cui vivono.

Grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan, in tanti hanno ripreso in mano la propria vita cambiandola totalmente come è accaduto alla protagonista di questa storia che, non solo si è liberata dei tantissimi chili in eccesso che le impedivano di svolgere anche le attività più semplici ma le hanno permesso di dare una svolta alla sua vita professionale.

Da vite al limite alle passerelle: la nuova vita di Cristina Phillips

La partecipazione a Vite al limite permette alle persone obese non solo di dimagrire ma anche di cominciare a lavorare per realizzare i propri sogni. Dopo aver provato altre strade, affidarsi alle cure del celebre Dottor Nowzaradan non è solo una scelta televisiva, ma rappresenta spesso l’ultima spiaggia per chi è prigioniero del proprio corpo. L’obesità, per molte persone, non è solo un problema di salute, ma una barriera invalicabile che impedisce i gesti più elementari come lavarsi, vestirsi o fare una semplice passeggiata.

Con la partecipazione a Vite al limite, tutti puntano a riconquistare l’indipendenza. Tra le storie di maggior successo che hanno maggiormente colpito il pubblico mondiale, spicca quella di Cristina Phillips.

Quando arrivò nella clinica di Houston, Cristina pesava 317 chili. Nonostante la giovanissima età, la sua qualità di vita era ridotta al minimo: era costretta a muoversi su una sedia a rotelle e dipendeva totalmente dall’aiuto altrui. La sua era una situazione limite, con un quadro clinico gravemente compromesso e solo il dottor Nowzaradan poteva aiutarla.

Dopo un rigoroso percorso di preparazione psicologica e una dieta ferrea, Cristina si è sottoposta a un intervento di bypass gastrico, dando inizio a una trasformazione radicale. Con grande forza e coraggio, Cristina ha rivoluzionato la propria vita. Oggi, guardando le foto sul suo profilo Instagram, è difficile riconoscere in quella donna solare la ragazza in difficoltà di qualche anno fa. Cristina non ha solo perso centinaia di chili, ma ha letteralmente riscritto il suo destino.

Grazie alla sua straordinaria forma fisica e alla ritrovata autostima, ha iniziato a lavorare come modella e ha coronato il suo desiderio più grande diventando mamma, dedicando oggi ogni energia al suo bambino.