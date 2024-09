Il Diavolo veste Prada, uno dei film cult di maggior successo dei primi anni 2000, è in ottimo stato di conservazione. Lo sa bene Canale 5 che questa sera, 9 settembre 2024, lo riproporrà al suo pubblico in prima serata. Il film fa parte dell’usato sicuro che la rete Mediaset può vantare, in quanto si tratta di una pellicola che non smette di affascinare il pubblico intercettandone anche di nuovo, così assicurando un buon risultato in termini di ascolti.

Sui social il film (tratto dall’omonimo bestseller) è fra i più citati tra meme e battute iconiche, osannato dagli estimatori delle attrici protagoniste. Prima fra tutti la graffiante Miranda Priestly, interpretata dalla grandiosa Meryl Streep; Anne Hathaway nei panni della stacanovista talentuosa Andrea Sachs ed Emily Blunt in quelli dell’assistente puntigliosa e tuttofare Emily Charlton.

Ma quanti passaggi ha realmente avuto Il diavolo veste Prada dalla sua prima visione ad oggi nella tv generalista?

La trama de Il diavolo veste prada

Andy, neolaureata aspirante scrittrice, viene insperatamente assunta come assistente della direttrice della rivista Runway Miranda Priestly, una leggenda vivente della moda, ma dal pessimo carattere.

Miranda infatti assorbe totalmente la vita e le energie di Andy con le sue richiesta pretenziose e talvolta assurde, a cui lei non può sottrarsi, pena il licenziamento. Andy, che prima era poco incline a seguire i dettami della moda, pian piano comincia a subirne il fascino, e si trasforma, da ragazza “acqua e sapone” in sofisticata donna in carriera che indossa costosi capi firmati.

Ma l’influsso di Miranda ha un effetto negativo sulla sua vita privata: gli impegni di lavoro, infatti, la assorbono talmente da rischiare di allontanarla dai suoi affetti più cari.

Il Diavolo veste prada, quando andò in onda la prima visione tv?

La prima visione televisiva de Il diavolo veste prada è datata 22 gennaio 2009. Andò in onda su Canale 5 e com’è possibile vedere da questo articolo di TvBlog, il seguito fu davvero importante. Arrivò a registrare una media di 7.680.000 telespettatori con il 29,84% di share.

Canale 5 è l’unica tra le reti generaliste ad aver proposto il film. Comprendendo la messa in onda della prima visione e della riproposizione di lunedì 9 settembre 2024, i passaggi totali de Il diavolo veste Prada sulla generalista sono al momento 15, alcuni di questi anche a breve distanza di tempo.

Curiosità: nel 2009 e nel 2023 lo stesso film è stato ritrasmesso per due volte dallo stesso canale.

Di seguito, tutte le date riferite ai passaggi su Canale 5:

22 gennaio 2009 (prima visione)

16 settembre 2009

21 settembre 2010

30 novembre 2011

15 aprile 2013

18 giugno 2016

17 aprile 2017

28 marzo 2018

26 marzo 2019

18 maggio 2020

11 febbraio 2022

18 maggio 2023

8 novembre 2023

9 settembre 2024

Il diavolo veste Prada, eccezioni

Ad ora per questo film non si registrano episodi particolari da quando è stato trasmesso su una rete generalista.