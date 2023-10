La ricerca dell’anima gemella non si ferma per i contadini che chiedono aiuto a Il contadino cerca moglie, la cui edizione 2023 torna a divertire ed emozionare il pubblico del Nove. Adattamento del format internazionale “Farmer wants a wife”, la versione italiana ha debuttato nel 2015 su Sky e, dal 2021, si è spostato appunto sul Nove. Numerose le conduzioni: dopo Simona Ventura, Ilenia Lazzarin e Diletta Leotta, al timone per la terza edizione consecutiva ritroviamo Gabriele Corsi. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando inizia Il contadino cerca moglie 2023?

La settima edizione del programma (la terza sul Nove) va in onda a partire da lunedì 30 ottobre 2023, alle 21:25.

Dove guardare le repliche del Il contadino cerca moglie?

Le puntate vanno in onda in replica il mercoledì alle 23:25. In alternativa, si possono recuperare in streaming su Discovery+.

Chi sono i concorrenti del Contadino cerca moglie 2023?

I concorrenti di questa edizione sono cinque: per la prima volta, compare anche una donna.

Giulia 29 anni di San Pietro ad Lacum: allevatrice di cavalli abruzzese, passa le sue giornate a pulire le stalle e curare i suoi puledri con la madre, che ha costruito la fattoria con maneggio e agriturismo;

allevatrice di cavalli abruzzese, passa le sue giornate a pulire le stalle e curare i suoi puledri con la madre, che ha costruito la fattoria con maneggio e agriturismo; Davide, 28 anni di Buglio in Monte: un contadino montanaro che dedica la sua vita alle mucche e alla produzione dei formaggi;

un contadino montanaro che dedica la sua vita alle mucche e alla produzione dei formaggi; Filippo, 31 anni di Rosignano Marittimo: un ragazzo toscano energico e risoluto che si definisce testardo, ma romantico;

un ragazzo toscano energico e risoluto che si definisce testardo, ma romantico; Roberto 45 anni di Quinzano D’Oglio: conosciuto da tutti come “il gigante buono”. Roberto dedica anima e corpo all’attività della sua azienda agricola, ma sente la mancanza dell’amore dopo un divorzio;

conosciuto da tutti come “il gigante buono”. Roberto dedica anima e corpo all’attività della sua azienda agricola, ma sente la mancanza dell’amore dopo un divorzio; Gianluca 28 anni di Nervesa della Battaglia: lavora con vigore e gioia i suoi preziosi vitigni, a bordo dei suoi trattori.

Come funziona Il Contadino cerca moglie?

Obiettivo del programma è osservare l’incontro di due stili di vita differenti, quello dei contadini, dediti alla cura della propria terra, e quello di chi vive in città, lontano dalle fatiche che richiede la natura.

Nelle prime due puntate ogni contadino conosce nella propria fattoria i corteggiatori e le corteggiatrici: dopo questi “primi incontri” vissuti singolarmente, i cinque protagonisti scelgono le cittadine e i cittadini da far rimanere e con cui condividere la loro quotidianità.

A partire dalla terza puntata, il programma segue parallelamente la vita nelle cinque fattorie, in cui la convivenza è governata dai ritmi intensi della vita di campagna, mettendo a dura prova la tenacia e l’adattabilità dei corteggiatori.

Tra sfide, colpi di scena, flirt, discussioni, tra i vari pretendenti, i protagonistiriusciranno a trovare la persona giusta con cui condividere la vita e le passioni?

Quante sono le puntate del Contadino cerca moglie?

In tutto, le puntate di questa edizione sono otto, ciascuno della durata di circa un’ora e mezza. L’ultima puntata va in onda il 18 dicembre.

Chi conduce Il contadino cerca moglie?

Il conduttore del programma è sempre Gabriele Corsi. Componente del Trio Medusa e speaker di Radio Deejay, Corsi ha intrapreso anche una carriera televisiva, che lo ha portato a condurre numerosi programmi, tra cui B come sabato e Reazione a Catena, oltre a commentare l’Eurovision Song Contest. Sul Nove ha condotto anche Deal with it-Stai al gioco ed attualmente conduce Don’t forget the lyrics-Stai sul pezzo.

Il contadino cerca moglie 2023, finale: come finisce

Nell’ultima puntata, i contadini fanno la loro scelta e decidono chi, tra i pretendenti, vorrebbero al proprio fianco. I pretendenti, dal canto loro, devono capire se riuscirebbero a cambiare il proprio stile di vita per stare accanto ai contadini.

Il contadino cerca moglie 2023, dove vederlo?

Oltre che sul Nove, è possibile vedere Il contadino cerca moglie in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.