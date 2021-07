Il concerto ritrovato: su Rai3 il docufilm di Veltroni sullo storico live di De André e PFM

Va in onda questa sera, martedì 20 luglio, alle 21.00 in prima visione tv su Rai 3 Fabrizio De André & PFM. Il concerto ritrovato, il docufilm sullo storico live di Fabrizio De André e Premiata Forneria Marconi del 1979 alla Fiera di Genova. A firmarlo Walter Veltroni, che ci riporta nel padiglione C della Fiera in quel 3 gennaio che segnò un momento particolare della storia musicale – e insieme civile e sociale – del Paese. Un viaggio nel tempo possibile grazie al materiale girato da un wideomaker genovese, Pino Frattari, che non solo ebbe il merito di realizzare le immagini su incarico degli organizzatori, ma anche di salvare le videocassette dal macero cui erano state destinate.

Una volta digitalizzati, quei filmati sono diventati il materiale di base per raccontare una stagione musicale quasi magica, tra la scrittura cantautoriale di De André e il progressive rock della PFM, con inserti che raccontano anche il legame tra i protagonisti (tra De André e il gruppo, ma anche all’interno della PFM stessa, che ricordiamo formata da Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Lucio Fabbri, Patrick Djivas, Flavio Premoli e Roberto Colombo), tra backstage e prove. Quell’esperienza musicale, e umana, condivisa per un intero tour si è tradotta in un doppio album e adesso anche in una testimonianza audiovisiva di un sodalizio di cui vien dato merito soprattutto a Franz Di Cioccio, che ebbe l’idea – e poi la costanza di convincere Faber – di riarrangiare alcuni suoi capolavori in chiave rock, con risultati rimasti nell’immaginario collettivo degli amanti della musica.

Da La canzone di Marinella a Bocca di Rosa, da Il Pescatore a La Guerra di Piero, il Concerto Ritrovato ripercorre il repertorio, all’epoca, di due colonne della toria musicale italiana: la commistione di armonie, suoni e atmosfere in quel live furono davvero uniche. Chi non ha mai ascoltato il doppio live lo faccia; intanto vediamo come Veltroni ha raccontato quella collaborazione, e quella stagione, nel docufilm in onda in prime time questa sera, dopo un Blob sul G8 e uno speciale Frontiere dedicato al ventennale dei fatti di Genova. Quasi una serata a tema, ma anche a schiaffo, tra momenti, stagioni e forme di racconto tutte televisive e tutte diverse. Una serata da non perdere, insomma, su Rai 3.