Il comunicato ufficiale di Mediaset, cambia tutto

C’aria di grandi novità a Mediaset. A renderlo noto un comunicato ufficiale divulgato dall’azienda di Cologno Monzese. Si va verso un completo rinnovo per quanto riguarda il palinsesto estivo. Sta infatti per entrare nel vivo l’estate 2025 e la televisione sta cominciando a fermare i suoi show di punta per lasciare spazio al palinsesto dei mesi più caldi dell’anno.

La linea seguita da Mediaset segue la logica di un profondo rinnovamento. «Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare», ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi. Il comunicato stampa esprime con chiarezza quelle che sono le intenzioni del Biscione. Ecco come cambierà la programmazione di Mediaset.

Rivoluzione Mediaset, cambia tutto nel palinsesto

Su Canale 5 spazio a Gerry Scotti e a Enrico Papi. Il prossimo 14 luglio è previsto il debutto in access prime time per il conduttore di origini pavesi con La Ruota della Fortuna. Negli ultimi mesi erano circolate diverse indiscrezioni sulla collocazione nel palinsesto del game show di punta di Canale 5. Adesso si passa ai fatti con una edizione completamente rivisitata.

Nuovo studio, una band dal vivo e finale inedito per La Ruota della Fortuna, pronta a debuttare in access da lunedì 14 luglio. Il programma condotto da Gerry Scotti terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per tutta la durata del periodo estivo. Novità anche nella fascia del preserale della rete ammiraglia Mediaset.

A partire dal 21 luglio nel preserale di Canale 5 troverà spazio Enrico Papi con Sarabanda. Lo storico quiz musicale – che quest’anno è tornato ad andare in onda nella versione Celebrity – approderà su Canale 5 per lanciare il guanto di sfida a Pino Insegno e al suo Reazione a Catena, finora leader negli ascolti in questo slot orario. Quelle di Scotti e Papi non saranno le uniche due novità.

L’arrivo nell’access prime time di Canale 5 de La Ruota della Fortuna a partire dal prossimo 14 luglio costringerà al “trasloco” Paperissima Sprint. Il programma ideato da Antonio Ricci, incentrato su video amatoriali di incidenti e situazioni di involontaria comicità, cambierà “casa” televisiva e si sposterà su Italia 1. Mezza bocciatura anche per un’altra storica “creatura” di Antonio Ricci ovvero Striscia la Notizia.

Il celebre tg satirico è reduce da una stagione deludente sul piano degli ascolti che ha visto Striscia soccombere davanti allo strapotere di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino a colpi di risultati record nella gara dell’auditel. Perciò Striscia la Notizia non tornerà in onda non a inizio stagione – al contrario di quanto accaduto negli ultimi anni – ma soltanto da novembre in poi. Ma questa sembra essere soltanto l’inizio di un profondo rinnovamento, per non dire una rivoluzione.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi non lasciano adito a interpretazioni diverse: «Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5», ha annunciato l’ad di Mediaset non senza precisare di voler lavorare per un rilancio del programma. L’evoluzione infatti (che avverrà «in totale sintonia con Antonio Ricci») «coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione».