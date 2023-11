Un classico della programmazione di Raiuno torna in onda con uno dei più recenti episodi: Il Commissario Montalbano è alle prese con Salvo amato, Livia mia, terzultimo episodio della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e con Luca Zingaretti protagonista, andato in onda in prima tv nel 2020 e con quella di stasera, mercoledì 8 novembre 2023 alle 21:30, giunge alla seconda replica.

Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, la trama

Nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, Agata Cosentino (Federica De Benedittis), ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata, visto che gli uffici erano chiusi per ristrutturazione. Nell’edificio stavano lavorando solo gli operai della ditta a cui erano stati appaltati i lavori.

Si tratta, forse, di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano (Zingaretti), che inizia la sua indagine partendo dalla vittima. Le indagini portano alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite, ma anche il legame con Livia (Sonia Bergamasco), eterna fidanzata di Montalbano, di cui Agata era amica e che aveva conosciuto quando aveva lavorato a Genova.

Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino. Il Commissario lavora anche su un furto in una villa, per cui viene fermato Pasquale (Fabio Costanzo), il giovane figlio di Adelina (Ketty Governali), la governante del commissario Montalbano, che però si professa subito innocente.

Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Durante le indagini, Montalbano scopre che Agata aveva varie vite, e che ciascuno degli interrogati conosceva la ragazza sotto un differente aspetto. Ma, alla fine, Agata è rimasta vittima di un segreto che custodiva un’altra persona, ovvero il gestore dell’archivio. La ragazza lo ha scoperto infatti mentre consumava un rapporto sessuale con un ragazzino, cosa che potrebbe nascondere un’organizzazione criminale, e ha pagato con la vita.

Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, cast

Il cast del film-tv conferma ovviamente gli interpreti storici della serie de Il Commissario Montalbano, con altri che interpretano i personaggi di puntata.

Luca Zingaretti: Salvo Montabano;

Salvo Montabano; Cesare Bocci: Mimì Augello;

Mimì Augello; Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio;

Giuseppe Fazio; Angelo Russo: Catarella;

Catarella; Davide Lo Verde: Galluzzo;

Galluzzo; Roberto Nobile: Nicolò Zito;

Nicolò Zito; Sonia Bergamasco: Livia;

Livia; Rosario Lisma: Antonio Cannizzaro;

Antonio Cannizzaro; Davide Lo Verde: Galluzzo;

Galluzzo; Luciano Scarpa: Giorgio Scalia;

Giorgio Scalia; Roberta Giarrusso: signora Caruana;

signora Caruana; Federica De Benedittis: Agata Cosentino;

Agata Cosentino; Katia Greco: Caterina Giunta;

Caterina Giunta; Giovanni Guardiano: Jacomuzzi;

Jacomuzzi; Ketty Governali: Adelina;

Adelina; Fabio Costanzo: Pasquale;

Pasquale; Saro Minardi : Romildo Bufardeci;

: Romildo Bufardeci; Vitalba Andrea: madre di Agata;

Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, regista e sceneggiatori

La regia del film-tv è stata condivisa da Alberto Sironi, storico regista de Il Commissario Montalbano morto nel 2019, e lo stesso Zingaretti. “La drammaticità e la leggerezza tipica dei migliori racconti di Camilleri si intrecciano, secondo un codice conosciuto ma ogni volta diverso”, ha detto Zingaretti. “E lo sforzo maggiore del mio lavoro di regia è stato quello, nel rispetto dello stile di Alberto Sironi che ha dettato le regole 20 anni fa, di assecondare l’estetica del mondo di Camilleri e della sua capacità di raccontarci il mondo”.

L’episodio è stato scritto da Andrea Camilleri, Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini, con la collaborazione ai dialoghi di Valentina Alferj. A produrre, la Palomar e Rai Fiction.

Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, ascolti

La prima tv del film-tv, il 9 marzo 2020, fu vista da 9.377.000 telespettatori (39% di share). La prima replica il 14 aprile 2021, ha ottenuto 4.504.000 persone (19,6%).

Dove vedere Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere il film-tv su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.