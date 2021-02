Il Commissario Montalbano si prepara a salutare il pubblico di Rai 1 con l’ultimo film tv della serie inaugurata nel 1999 tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Ora che il maestro Camilleri non c’è più, così come il regista Alberto Sironi, la saga televisiva del maggior successo fictional della Rai si avvia alla sua conclusione. Ne sono convinti Luca Zingaretti, storico protagonista nel ruolo del Commissario Salvo Montalbano, e il cast, come confermano le parole di Peppino Mazzotta, da sempre volto del’intraprendente e sveglio Ispettore Giuseppe Fazio.

A circa due settimane dall’ultima puntata di un titolo che ha fatto davvero la storia della fiction italiana – e non solo per i suoi incredibili ascolti in prima visione e ancor più alla trentesima replica – la Rai presenta alla stampa quella che si annuncia essere l’ultima indagine di Montalbano per la tv. Sembra infatti che non ci sia, per ora, l’intenzione di trasporre anche l’ultimo romanzo di Camilleri, Riccardino, uscito postumo nel primo anniversario della scomparsa del maestro.

Sarà di certo uno dei punti chiave della conferenza stampa de Il metodo Catalanotti, in onda il prossimo 8 marzo alle 21.25 su Rai 1. A parlarne in conferenza stampa ovviamente Luca Zingaretti, che per questo film tv ha rivestito anche il ruolo di regista vista la malattia che ha tenuto il regista Alberto Sironi lontano dal set prima della sua scomparsa. Con lui il cast storico, con in prima linea Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Angelo Russo (Catarella) e Sonia Bergamasco (la terza ‘Livia’ della saga); con loro anche Antonia Truppo, Marina Rocco e Greta Scarano.

Confidiamo che Palomar, da sempre produttrice della serie, e Rai Fiction trovino un accordo anche col cast per portare sullo schermo anche l’ultima indagine letteraria di Montalbano, realizzata da Camilleri per chiudere la storia del suo Commissario e rimasta per qualche tempo in cassaforte; sarebbe la chiusura di un ciclo, non solo letterario e televisivo, ma non la fine di una leggenda.