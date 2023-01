Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines (meglio noto in tutto il mondo come Three Pines) è una nuova serie tv poliziesca pronta al debutto su Sky Investigation da domenica 8 gennaio 2023 con due episodi a settimana. Ispirata ai romanzi di Louise Penny, la serie porta in tv il personaggio di Armand Gamache che è un po’ per i canadesi quello che Poirot o Sherlock è per gli inglesi, presente in 18 romanzi pubblicati dal 2005 in avanti da Penny. A vestire i panni del protagonista è Alfred Molina. La serie è prodotta da Left Banks e adattata da Emilia di Girolamo in 8 episodi suddivisi in 4 casi di omicidio.

Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines, la trama

Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines è costruito su 4 indagini che occupano ciascuna due puntate. Durante la prima di questa serie di omicidi a Three Pines, Gamache scoprirà una serie di segreti legati alla sparizione di ragazze di origine indigena, su cui apparentemente la polizia non indaga, scatenando la reazione dei familiari. In particolare il commissario finirà per restare invischiato nella vicenda di Blue Two Rivers, una ragazza che la polizia sostiene sia semplicemente scappata, mentre i familiari insistono perchè le indagini proseguano.

Questa trama orizzontale non è presente nei romanzi ma è inserita nella serie sia per dare un filo conduttore unico alle diverse storie, che per trattare un tema molto sensibile e d’attualità in Canada. E non solo visto che la vicenda è affrontata anche in Alaska Daily, procedurale ABC con Hilary Swank ancora inedito in Italia.

Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines, la recensione

Il fantastico mondo della recitazione permette a Alfred Molina, figlio di uno spagnolo e di un’italiana, nato a Londra, di esser credibile nei panni di un ispettore canadese francofono. Basta questo particolare per sottolineare la meticolosa cura con cui è sviluppata la serie Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pinese. Non un semplice poliziesco ma un’evoluzione del genere in una chiave meno spettacolare e più raffinata, elegante. Three Pines ha tutte le caratteristiche tipiche dei mystery drama costruiti intorno a un detective, dal suo aspetto bonaccione e simpatico, alle intuizioni che gli permettono di risolvere i casi. Ma immerso tra la neve del Canada, tutto assume un candore quasi etero, mistico.

Il primo caso di omicidio non è particolarmente avvincente sia nello sviluppo che nella sua risoluzione, ma ci trasporta in uno scenario in cui non eravamo mai stati prima. Abituati alle indagini nelle città americane, vedere dei poliziotti immersi nella neve, ricostruire una partita cittadina di curling o alle prese con una tempesta di neve in arrivo, crea subito un’atmosfera diversa. Gamache è un poliziotto sagace ma anche bonario, votato a un caloroso bisogno familiare che lo fa entrare subito in sintonia con i propri interlocutori. I comprimari svolgono il proprio ruolo senza brillare particolarmente. In fondo è Gamache che deve spiccare.

La storyline orizzontale dedicata alle ragazze indigene scomparse, risulta molto interessante anche nel descrivere quella forma di razzismo endemico che percorre le forze di polizia di tutto il mondo, che tendono a giudicare le persone sulla base di profili sommari. Solo Gamache ha l’abilità di scavare nei pertugi delle storie per trovare la chiave per risolvere i casi.

Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines, la programmazione

La serie è stata rilasciata in 4 settimane su Prime Video in Canada, Regno Unito, USA, Australia e altri paesi a partire dal 2 dicembre 2022 con il titolo di Three Pines. Distribuita a livello internazionale da Sony, arriva in Italia su Sky Investigation e NOW in streaming da domenica 8 gennaio 2023 sempre al ritmo di due episodi a settimana.

Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines, il fenomeno

Poco conosciuto in Italia, il commissario Gamache è un personaggio molto noto in Canada grazie ai romanzi di Louise Penny. Armand Gamache è ispettore Capo della polizia provinciale del Quebec e appare per la prima volta nel romanzo Still Life e in ciascun romanzo indaga su un diverso omicidio nella cittadina fittizia di Three Pines. Nato francofono, Gamache parla inglese con un accento francese avendolo imparato al Christ’s College di Cambridge. I romanzi si caratterizzano per la quasi totale assenza di violenza o di scene sessuali, descritti come una versione gentile dei moderni romanzi crime. La stessa delicatezza che si può riscontrare nella serie. Il fenomeno Gamache è così esteso che esiste un sito dedicato proprio ai romanzi e al personaggio.

Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines, il cast

La nuova serie tv su Sky e NOW è costruita intorno al personaggio di Alfred Molina, attore inglese dalla lunga carriera, nato a Londra da un padre spagnolo immigrato in Inghilterra nel 1939 e da una madre italiana, arrivata durante la seconda guerra mondiale e che lavorava come cameriera negli Alberghi. Non a caso il suo vero nome è Alfredo e solo a 21 anni, tentando la strada della recitazione, su pressioni del suo agente, lo cambiò in Alfred.

Alfred Molina è Armand Gamache

Rossif Sutherland è Jean-Guy Beauvoir

Elle-Maija Talifeathers è Isabelle Lacoste

Tantoo Cardinal è Bea Mayer

Clare Coulter è Ruth Zardo

Sarah Booth è Yvett Nichol

Roberto Battaglia è Crie.