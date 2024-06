Anticipazioni della puntata de La Promessa di giovedì 6 giugno 2024, alle 14:55 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 6 giugno 2024:

Il parto di Pia

Pia (María Castro) entra in travaglio, e tutta La Promessa è in subbuglio. Le cose, però, si complicano e sembra che il parto durerà più del previsto. Abel (Alejandro Vergara) chiede a Jana di assisterlo durante il parto della governante.

Manuel è geloso di Abel?

Jimena (Paula Losada), su consiglio della madre, cerca l’intimità col marito nel tentativo di rimanere incinta, ma Manuel, che non riesce a togliersi dalla testa Jana, la evita. Inoltre, sembra ingelosirsi ora che Abel e Jana vanno d’accordo.

Salvador rifiuta la colletta

Per quanto si sforzino, nessuno della servitù riesce a convincere Salvador (Mario García) ad accettare i soldi raccolti e a sottoporsi all’operazione, e questo fa soffrire molto Maria (Sara Molina), che si è avvicina a Lope (Enrique Fortùn).

Una notizia dalla Casa Reale

Alonso (Manuel Regueiro), visto anche il comportamento di Martina (Amparo Piñero) che ha sconvolto tutti a La Promessa negli ultimi giorni, inizia a nutrire dei dubbi sul sostegno che stanno dando alla nipote e li condivide con Cruz: loro stessi hanno organizzato i matrimoni di Tomás (Jordi Coll) e Manuel senza consultarli. Ma tutti questi dubbi vengono messi da parte quando a La Promessa arriva una lettera inaspettata dalla Casa Reale!

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.