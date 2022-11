Il Collegio 7: ecco come sono andati gli esami di fine corso

Con l’ottava puntata dell’edizione 2022, si è concluso Il Collegio 7. Vediamo dunque ora quali sono stati gli esiti degli esami finali del diploma di licenza media conseguito nell’anno 1958 per tutti i collegiali che hanno avuto modo di accedere agli esami. A non essere ammessi alla prova orale sono stati solamente Davide Cagnes e Ariadny Sorbello.

Il preside prima di incontrare tutti gli altri liceali per la consegna dei diplomi, vero atto conclusivo dell’esperienza liceale, ha voluto incontrare con i loro genitori i due ragazzi che non sono riusciti ad accedere alla prova orale. Ariadny Sorbello ha dimostrato di essere più amareggiata per non aver potuto conseguire la licenza media, ma anche ammesso che grazie al percorso fatto all’interno del Collegio non sente più l’esigenza di dover “aver qualcosa di diverso dagli altri”. Davide Cagnes ha invece ammesso di non aspettarsi di migliorare così tanto all’interno di questa esperienza.

Fra i tre collegiali che hanno sostenuto un orale sotto le aspettative ad ottenere comunque alla fine il diploma sono stati Mattia Patané e Alessia Abruscia, mentre lo stesso destino non è spettato a Elisa Angius, che per il preside è “una ragazzina sveglia e intelligente”, nonostante tenda a sminuirsi nel confronto con gli altri.

A conseguire quindi il diploma di licenza media per il corso 1958 sono stati infine Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Giulia Wnekowicz, Davide Di Franco, Sabrina Bacja, Priscilla Savoldelli, Mattia Camorani, Zelda Nobili, Gabriel Rennis, Sofia Brixel, Erri Erriquez, Luna Tota, Samuel Rosica, Mattia Patané e Alessia Abruscia. Il diploma per il miglior collegiale di Il Collegio 7 è stato poi assegnato a Zelda Nobili.