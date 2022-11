Non è Il collegio senza espulsioni, anche quest’anno non sono tardate ad arrivare. Già due settimane fa a farne le spese è stata Victoria Lazzari per via di un comportamento indisciplinato. Ne sono arrivate altre due nella puntata di stasera, 8 novembre 2022, ai danni di due dei collegiali più chiassosi della classe 1958.

Si tratta di Alessandro Orlando ed Apollinaire Manfredi. I due ragazzi erano già in una condizione abbastanza traballante dal punto di vista della condotta scolastica. I loro comportamenti spesso hanno mandato su di giri gran parte del corpo docenti e il Preside Bosisio aveva già annotato i loro cognomi sulla lista nera dei collegiali più indisciplinati.

Alessandro ed Apollinaire avevano un’ultima possibilità per restare nel Collegio: dopo aver avuto bassi voti la scorsa settimana, un esame di riparazione avrebbe potuto salvare i due dalla cacciata ma l’ennesima bravata ha fatto saltare pure questa opportunità.

Non appena hanno intravisto la porta d’ingresso alla stanza dei sorveglianti aperta, alcuni dei ragazzi si sono intrufolati per fare incetta di caramelle (severamente vietate come impone la regola del Collegio), in particolare Alessandro ed Apollinaire sono andati oltre e si sono ripresi i cellulari consegnati ai due sorveglianti all’inizio della loro avventura al Collegio.

“Ho chiamato la mia ragazza ed ho mandato un messaggio a mia madre scrivendole che le voglio bene e mi manca” dice Apollinaire nel confessionale. “Ho usato il telefono per chiamare i miei genitori, mio fratello. L’ho usato anche per lo studio“.

Parte della classe si è subito accorta della gravità dell’azione, ma ormai è troppo tardi. I ragazzi pensavano di passarla liscia, ma non hanno fatto i conti con il Signor Sorvegliante che stana per primo il telefono di Orlando e, a distanza di ore, di Manfredi.

Le ore di studio per l’esame di riparazione a quel punto sono risultate vane. Il Preside, a colloquio con i genitori dell’uno e dell’altro (venuti inizialmente per assistere all’esame dei due ragazzi), hanno ricevuto la comunicazione diretta : Alessandro Orlando ed Apollinaire Manfredi sono ufficialmente espulsi dal Collegio.