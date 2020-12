Dopo l’ennesimo richiamo per cattiva condotta, Rahul Teoli è stato espulso da Il Collegio. Il ragazzo, entrato nel reality di Rai 2 insieme alla sorella Usha, ha definitivamente lasciato la trasmissione ad una sola settimana dagli esami finali. Numerose le note e le punizioni sulla sua ‘fedina’ scolastica, ma è stato lo schiaffo all’amico Luca Zigliana a determinare l’ultimo isolamento e la cacciata dall’Istituto Regina Margherita.

Già la scorsa settimana Rahul Teoli aveva rischiato il cartellino rosso. Nemmeno l’intervento dei genitori e il colloquio privato con il preside sono riusciti a raddrizzare il percorso del collegiale, che si è contraddistinto per la sua irrequietezza e la sua repulsione per il mondo dei grandi. Un eterno Peter Pan, che non ha vinto la sua voglia di rimanere solo, chiuso nella sua bolla. A nulla è valsa la lettera di scuse nei confronti del collega Luca Zigliana, solo un primo timido tentativo di abbattere quel muro che lo separa dagli altri:

Volevo stare da solo, c’è stato qualcuno che non ha rispettato la mia bolla. Ero al limite e la persona che mi sono trovato di fronte ha fatto traboccare il vaso. Merito l’espulsione, ne sono cosciente. Dovrò iniziare a fare entrare gli altri nella mia bolla.

L’aggressività di Rahul non ha concesso al ragazzo di incontrare il resto della classe prima dell’espulsione. Il collegiale ha avuto solo l’occasione di vedere la sorella Usha, a cui è stato affidato il compito di consegnare a Luca Zigliana la lettera di addio del fratello.

Rahul Teoli è solo l’ultimo di una lunga serie di espulsi dall’Istituto Regina Margherita nel corso della quinta edizione de Il Collegio. Una classe decimata quella del 1992, che dai 22 alunni iniziali ne conta all’ultima puntata appena 15. Oltre ai non ammessi Mishel Gashi e Luca Lapolla, ben cinque alunni sono stati cacciati dal corso, sia per cattiva condotta che per basso rendimento: Aurora Vanessa Morabito, Simone Bettin, Marco Crivellini, Rebecca Mongelli, Alessandro Andreini e Ylenia Grambone.