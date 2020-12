Chi troppo vuole nulla stringe, e spesso viene espulso. Il proverbio descrive la drammatica parabola discendente del percorso di Alessandro Andreini e Ylenia Grambone, alunni della quinta stagione de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2. I due compagni di classe sono stati buttati fuori insieme dall’Istituto Regina Margherita, dopo un’animata discussione con il professor Maggi, docente di italiano ed educazione civica.

Che cosa è successo? Durante la lezione dedicata alle elezioni politiche, l’insegnante invita ciascun studente ad elaborare il nome, lo slogan e il simbolo di un fantomatico partito con cui presentarsi alle urne. Alessandro Andreini, pensando che il compito sia stato studiato per favorire il suo acerrimo nemico, il compagno Andrea di Piero, fonda il movimento F.I.G.A. (acronimo per Forza Italia, Grandi Amori) per procacciarsi la simpatia della classe. Un’operazione fallimentare: pur riuscendo a conquistare le risate dei compagni, il ragazzo manda su tutte le furie il professor Maggi, accusato di essere “un pervertito” per aver notato l’allusione della sigla all’organo genitale femminile. Cacciato il ragazzo dall’aula, il docente chiede un giudizio sull’accaduto agli altri studenti:

Pensavo di avere a che fare con delle persone che avessero un quoziente intellettivo superiore a quello di un cassetto. Per stare a Il Collegio bisogna esserne degni. Il signor Andreini è il vostro rappresentante di classe, vi sentite rappresentati in questo momento?

L’unica ragazza dalla parte di Alessandro Andreini è Ylenia Grambone. “Che ha detto di così grave?”, la domanda al professore che le costa la cacciata dalla classe. Terminata la lezione, nel momento del cambio dell’ora, la ragazza provoca il docente, invitandolo senza troppe remore a lasciare l’aula per poter rientrare e sedersi al banco. Le offese e le mancanze di rispetto di coppia portano Ylenia Grambone e Alessandro Andreini alla cattedra del preside, che li espelle seduta stante, dopo l’ammissione di Maggi: “abbiamo ammesso due alunni sbagliati“.

L’espulsione dei due ragazzi è solo l’ultima di una lunga serie. Nel corso della quinta edizione de Il Collegio, infatti, hanno anzitempo abbandonato la scuola Aurora Morabito, Simone Bettin, Marco Crivellini e Rebecca Mongelli. E mancano ancora due puntate…