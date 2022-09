Una programma voluto da Mario Orfeo, a partire dall’idea di realizzarlo a pochi metri dagli zoccoli del cavallo di Francesco Messina a viale Mazzini, oltre alla durata di una decina di minuti, il tutto alla fine della fiera condiviso dall’AD Carlo Fuortes e dal successore di Orfeo alla guida della direzione approfondimenti Antonio Di Bella. Il Cavallo e la torre ha mosso i suoi primi 5 passi nella scorsa settimana nell’impetuoso etere televisivo nostrano. Partito con un ottimo 7,67% di share nella prima emissione di lunedì 28 agosto, si è poi assestato nei giorni successivi vicino ad una media del 6%, per poi rialzarsi -e questo è il dato più interessante rispetto alla tenuta successiva- al 7,42% nella puntata di giovedì, fino al record di questo primo scorcio di messa in onda della puntata di venerdì sera dedicata all’ingresso dei politici in Tik Tok, del 7,8% di share.

Incastonato nell’access prime time di Rai3 fra le 20:40 e le 20:50, Il Cavallo e la torre sta piano pianino conquistando un suo pubblico che ha fame di attualità e sopratutto ha fame di capire cosa c’è dietro la nuda e cruda semplice notizia, alla ricerca di punti vista laterali che la possono spiegare in qualche modo meglio, aiutandolo a capirla a 360 gradi e a farsi di conseguenza una opinione. Un appuntamento che certamente potrà crescere nel corso delle 200 e passa puntate previste da qui alla fine della stagione e che in questo mese di campagna elettorale può beneficiare di un lancio sicuramente importante.

Ma chi è il pubblico che ha imparato a seguire il Cavallo e la torre in questa prima settimana di programmazione? La nostra storica rubrica di Focus ascolti è qui -come sempre- per rispondere a questa domanda. Si parte come sempre dal sesso, con una percentuale nettamente superiore da parte del pubblico femminile che risulta essere il 60% dei telespettatori che seguono il programma condotto e diretto da Marco Damilano, con il conseguente 40% di platea formato dal pubblico maschile. Per quel che riguarda l’età abbiamo una prevalenza di pubblico di over 65, per il 54% della platea totale, segue per il 21% il pubblico della fascia 55-64 anni.

Per quel che riguarda la classe socio economica registriamo per il 33% la media inferiore e per il 23% la media superiore, mentre ai due lati troviamo il 13% della classe superiore ed il 16% della classe bassa. Per livello d’istruzione il pubblico del Cavallo e la torre è formato per oltre il 50% da pubblico con diploma media superiore e laurea, il 24% da telespettatori con media inferiore e il restante da licenza elementare e nessuna.

In termini di share svetta il 10% dei laureati e della classe socio economica alta, seguito dal 9% degli over 65 e dall’8% di pubblico con livello d’istruzione medio superiore. In sintesi dunque il programma condotto da Marco Damilano risulta essere seguito da un pubblico alto ed istruito e maturo, il classico pubblico di Rai3, sostanzialmente il medesimo di In mezz’ora, di Report e di Presa diretta, i programmi d’informazione punte di diamante della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo.