Il Castello delle Cerimonie torna in onda con le puntate inedite della quarta stagione e riparte dalle nozze di perla della coppia reale proprio nel giorno in cui la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo festeggiano il loro anniversario. Coincidenze? “Io nno creto…” (cit)- Scherzi a parte, il docureality di Real Time torna nella seconda serata del venerdì a partire da questa sera, 20 novembre 2020, con una puntata che ha tutto il sapore dell’evento, visto che è completamente incentrata sulla festa per i 30 anni di matrimonio di Imma e Matteo.

Una puntata tra nostalgia e necessità: se è vero che l’anniversario tondo permette di sfogliare l’album dei ricordi e ritrovare volti cari ai protagonisti e al pubblico (su tutti quelli di Don Antonio Polese, Il Boss delle Cerimonie, scomparso nel dicembre di 4 anni fa, e della moglie, Donna Rita, mancata questa estate per il COVID), è anche vero che lo ‘speciale’ è dettato dalla pandemia.

Con La Sonrisa ferma prima per il lockdown, quindi per le restrizioni regionali e ora nuovamente ferma per la Zona Rossa, la possibilità di registrare matrimoni e feste è stata drasticamente ridotta e quindi si è cercato di compensare con le feste della famiglia Polese. Non che non ci siano occasioni di feste ‘estranee’ al gruppo di famiglia, ma saranno decisamente meno e dovranno fare i conti con le misure anti-contagio. Proprio La Sonrisa, peraltro, è stata colpita dal contagio come buona parte del comune di Sant’Antonio Abate (NA) e ha dovuto fare i conti con il Covid proprio poco dopo la registrazione di questa puntata, avvenuta ad Amalfi. La realtà, come detto, è entrata prepotentemente nella favola ancora una volta.

Ma per un momento torniamo all’agosto scorso, quando Imma e Matteo si sono concessi una fuga romantica ad Amalfi per celebrare il loro 30esimo anniversario di matrimonio. Dopo la cena nel gazebo del Castello e l’ormai celeberrima pizza a Campobasso (un vero cult), Matteo ha organizzato una serata all’Hotel dei Cappuccini, ora Grand Hotel Convento, e una passeggiata in Costiera all’insegna dei cuori e di una cena degna di Lilli e il vagabondo. Le foto e i video dell’epoca fanno il resto, insieme alla festa al Castello e al balletto di Ferdinando e Davide… Le sorprese non finiscono davvero mai.

Ma il ritorno in onda è caratterizzato da una doppia puntata. L’altro grande evento di famiglia non può che essere Sant’Antonio, onomastico del patriarca e dei nipoti, nonché patrono della città della Sonrisa. Insomma, un momento che merita un festeggiamento all’altezza. E se al tavolo delle contrattazioni arriva direttamente donna Imma c’è poco da discutere. Lei conosce i segreti del Castello meglio di chiunque altro. E Matteo non ha speranze.