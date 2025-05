Il cast completo dell’Isola dei Famosi: le squadre e il regolamento

Si accendono i riflettori sull’Isola dei Famosi 2025, al via mercoledì 7 maggio su Canale 5 con un cast ricco e due squadre pronte a tutto.

Torna su Canale 5 uno dei programmi più attesi della stagione televisiva: l’Isola dei Famosi. L’edizione 2025 si preannuncia, senza ombra di dubbio, piena di novità, tensioni, emozioni e momenti destinati a far discutere.

Il debutto è fissato per mercoledì 7 maggio in prima serata, con la conduzione di Veronica Gentili, che prende in mano il timone del reality con la grinta e la lucidità che il pubblico ha imparato ad apprezzare in altri contesti televisivi. Al suo fianco, in studio, una certezza dello spettacolo italiano: Simona Ventura.

Il cast dell’Isola dei Famosi, come cambia il regolamento

Difficile immaginare una guida più autorevole e al tempo stesso ironica per affrontare i meccanismi, spesso imprevedibili, di un format che mette a dura prova mente e corpo dei concorrenti. Ma non è finita qui, perché a raccontare il programma direttamente dall’Honduras ci sarà Pierpaolo Pretelli, nuovo inviato speciale e volto amato dal pubblico. Un ruolo che, infatti, sembra calzargli a pennello: dinamico, empatico, sempre pronto a cogliere le sfumature emotive dei naufraghi e a fare da ponte tra il pubblico e la spiaggia, dove tutto accade.

Il cast di quest’anno è diviso in due squadre, separate per età: giovani contro over 40. Un’idea che promette dinamiche interessanti, sia dal punto di vista strategico che umano. Tra i giovani spiccano nomi già noti e altri tutti da scoprire: Angelo Famao, cantante neomelodico molto seguito, Teresanna Pugliese, volto amatissimo dai fan di Uomini e Donne, e Camila Giorgi, che dalla racchetta al cocco fa un bel salto, portando con sé disciplina e determinazione. E ancora Nunzio Stancampiano, ballerino lanciato da Amici, Chiara Balestrieri, Carly Tommasini, Leonardo Brum, Ibiza Altea, Samuele Bragelli e Lorenzo Tano, figlio del celebre Rocco Siffredi, che ha già attirato la curiosità del pubblico.

Dall’altra parte, gli over 40 non stanno certo a guardare. Tra loro c’è Omar Fantini, attore e comico, Cristina Plevani, indimenticata vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Mirko Frezza, Paolo Vallesi con la sua sensibilità artistica, Loredana Cannata, attrice impegnata e intensa, Patrizia Rossetti, storica conduttrice con la battuta sempre pronta, Antonella Mosetti, icona televisiva anni Novanta, e Mario Adinolfi, personaggio divisivo ma certamente non banale. Completa la squadra Alessia Fabiani, che torna sotto i riflettori con tutta la sua energia.

Il mix è esplosivo, le personalità sono forti e il format, collaudato ma sempre capace di rinnovarsi, darà spazio a prove fisiche estenuanti, strategie sottili e momenti di umanità autentica. Perché l’Isola, al di là del gioco, è soprattutto un esperimento sociale: costringe a convivere, a mettersi in discussione, a resistere. E anche chi arriva con l’intenzione di farsi vedere, alla lunga deve fare i conti con se stesso.

Questa nuova edizione promette di essere un viaggio dentro il carattere e le relazioni, con la sabbia, il fuoco e la fame a fare da sfondo. Non resta che sintonizzarsi, perché se c’è una cosa certa, è che l’Isola dei Famosi 2025 saprà sorprendere, dividere, emozionare. E forse, farci riflettere più di quanto siamo disposti ad ammettere.