Il capo perfetto, Luca Zingaretti in Emilia Romagna per la nuova serie tv di Netflix

IL dopo-Montalbano di Luca Zingaretti prosegue lontano dalla tv tradizionale e sempre più a favore delle nuove modalità di fruizione: il suo prossimo impegno, la serie tv comedy Il capo perfetto, è infatti destinata a Netflix, che proprio oggi, martedì 26 novembre 2024, ne ha annunciato le riprese in Emilia Romagna.

Il capo perfetto Zingaretti, la trama

Zingaretti interpreterà il protagonista, Giulio Zagni, definito “il capo perfetto”, da sempre il sovrano indiscusso e amatissimo della sua fabbrica di volanti e della sua famiglia. Amici, parenti, dipendenti possono andare fuori strada, tanto c’è sempre lui a sistemare le cose, costi quel che costi.

Ma quando questo meccanismo perfettamente oliato si inceppa, la vita professionale e famigliare di questo imprenditore modello della Motor Valley va improvvisamente fuori controllo. Tra imprevisti tragicomici e colpi di genio riuscirà Giulio a rimettersi in pista?

Il capo perfetto Zingaretti, il cast

Ad affiancare Luca Zingaretti in questa nuova serie tv c’è un nutrito casi di interpreti: Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, Alberto Boubakar Malanchino, Sara Drago, Cristina Cappelli, Sara Mondello, Anna Bisciari e Cristina Parku.

La serie è invece scritta da Davide Lantieri (I delitti del Barlume), Michele Pellegrini (Imma Tataranni), che è anche Head Writer, Marco Pettenello (“Berlinguer – La grande ambizione”), Serena Patrignanelli (Rosa Elettrica) e Virginia Virilli (Bang Bang Baby). A dirigere i sei episodi sono Roan Johnson (I delitti del Barlume) per i primi tre e Niccolò Falsetti (“Margini”) degli ultimi tre. A produrre Cattleya, parte di Itv Studios, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

Il capo perfetto Zingaretti, dov’è girato?

Il set è stato allestito in Emilia Romagna. Il primo ciak si è tenuto a Rubiera (Reggio Emilia), poi ci si sposterà a Modena, Sassuolo e dintorni.

Il capo perfetto, dal film spagnolo alla serie tv

Il capo perfetto è l’adattamento italiano in forma seriale del film omonimo uscito in Spagna e in Italia nel 2021, con la regia e il soggetto di Fernando León de Aranoa. A differenza della versione italiana, il protagonista Julio Blanco (interpretato da Javier Bardem) è a capo di un’azienda di bilance, in attesa dell’arrivo di una Commissione che stabilirà se merita o no un riconoscimento locale per l’eccellenza nel settore delle aziende.

Il capo perfetto Zingaretti, quando esce?

Con le riprese in corso a fine 2024, la data di uscita de Il capo perfetto sarà annunciata da Netflix nel corso del 2025.