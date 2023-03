Che Il cantante mascherato dovesse soccombere contro Amici di Maria De Filippi era chiaro ed evidente a tutti, ma all’interno del team del programma prodotto con la collaborazione di Endemol si sperava in una sconfitta con l’onore delle armi che tutto sommato, con il 17% di share portato a casa finora è stata in qualche modo assicurata. Si è però scatenata una gara su chi spara di più contro questo programma, che certamente non è forte come Ballando con le stelle, ma tenta di difendersi con le unghie e con i denti (per altro di Dracula visto l’ora di chiusura di puntata) dai morosi dentro e fuori la tv.

D’altronde la tv e sopratutto i commenti sulla tv sono spesso figli di fazioni, chi parteggia per una parte, chi parteggia per quell’altra. Ora infatti c’è chi scrive di programma cancellato, cosa che naturalmente non è, sabato ci sarà la terza puntata e le altre tre in programma andranno in onda. Il cantante mascherato lo scorso anno è partito al 20% e ha chiuso al 22%, ma di venerdì sera. Quest’anno il passaggio del programma al sabato sera (lo scorso anno non è che ci fosse Fantastico 7) è stata certamente una scelta azzardata che poi si è rivelata fatale a questo programma, che se non avrà una quinta edizione, accadrà solo per colpe sue, ma non di certo per i costi, che qualcuno dice che arrivino agli 8 milioni di euro, mentre i milioni dovrebbero essere 4, sempre tanti, ma la metà di quelli sventolati.

Il cantante mascherato, è noto, non è particolarmente amato dai dirigenti Rai, che probabilmente non l’avrebbero voluto in onda quest’anno, ma quando l’interlocutore si chiama Milly Carlucci, una che ti porta in dote molti sabati sera con ottimi ascolti in autunno con Ballando con le stelle versus una corazzata come Tu si que vales, allora diventa difficile dirle di no, anche perchè per andare il sabato sera su Rai1 non è che ci fosse la fila. Di certo la Carlucci, che è donna intelligente, ha capito che il Cantante mascherato ha le sue criticità, ha cercato alternative, parlando di format, in giro per il mondo, ma pare che ci sia davvero poco e le teste che inventino programmi non si fabbricano a tavolino e neppure si moltiplicano nelle catene di montaggio, che per altro non esistono più.

In sostanza quindi appare condivisibile il discorso che se non ci sarà una improbabile inversione di tendenza il Cantante mascherato non verrà confermato per la prossima stagione, ma l’accanimento genera sospetto e a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. I vuoti di potere ora in Rai nell’attesa di chi verrà, non aiutano di certo un programma claudicante e il discorso in questo senso può essere tranquillamente esteso ad altre produzioni Rai attualmente in onda. Per tornare però alla più stretta attualità, è stata svelata nei giorni scorsi la cinquina del “mascherato per una notte” della terza puntata di sabato, si tratta di Gianni e Marco Morandi, Angela e Angelo dei Ricchi e poveri, Gigi D’Alessio e LDA, Lillo e Greg e per finire Romina Power e Yari Carrisi. Una di queste coppie si nasconderà nell’ormai famoso cuore rosso del mascherato per una notte di sabato 1 aprile 2023.

Proseguono poi le indiscrezioni sul web e dintorni rispetto a chi si nasconde sotto le maschere del programma di Rai1, fra i più gettonati segnaliamo Gabriel Garko che sarebbe sotto lo Squalo, Nek sotto il Riccio, Samuel Peron sotto il Cavaliere, Bobby Solo sotto l’Ippopotamo, Tullio Solenghi sotto il Ciuchino, la signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini sotto il Porcellino, Valeria Marini sotto la Stella, Adriana Volpe sotto lo Scoiattolo e Nathalie Guetta sotto il Criceto.

In tutto questo si racchiude una delle criticità del programma: avere un cast così e doverlo tenere nascosto. Magari qualcuno di loro potrà poi mostrarsi in tv prossimamente senza maschera, forse, perchè no su di una pista da ballo, per chi non l’avrà ancora frequentata, ma questo è tema di un altro post.