Parte oggi, martedì 2 gennaio, la terza stagione de Il cacciatore di sogni. Il programma di Stefano Buttafuoco (qui l’intervista) sarà in onda fino al giorno della Befana, in seconda serata su Raitre. Cinque le puntate previste.

Il cacciatore di sogni, la puntata del 2 gennaio 2024

Nel primo appuntamento, stasera intorno alle ore 23.20, Buttafuoco, inviato de La vita in diretta, racconterà la storia di Sara Ciafardoni, giovanissima blogger e scrittrice di Cerignola, provincia di Foggia, che una malformazione alla spina dorsale costringe da sempre alla sedia a rotelle. La malattia non le ha però impedito di esplorare con la sua scrittura e con la sua fantasia territori dell’anima dove pochi sono riusciti ad addentrarsi. Nel suo recente romanzo, “La ragazza che scrive” ricorda a noi tutti che anche dal dolore si può imparare a volare e che le nostre fragilità sono in realtà strumenti di crescita e di forza. Sara, classe 2005, racconterà anche della sua speciale amicizia con Andrea Bocelli, conosciuto da bambina in Versilia e con il quale mantiene un profondo e costante rapporto. Tra loro un legame intenso, una intesa di cuore mente e anima che fa dire al tenore conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo: ”Sara è destinata a lasciare una traccia ben più profonda di quella che lascerò io”.

Il cacciatore di sogni, gli altri ospiti

Nelle successive puntate saranno ospiti Stefano Belisari (in arte Elio di Elio e le storie tese, Carolyn Smith, Giusy Versace e Alessio Boni.

Il cacciatore di sogni è un programma ideato e condotto da Stefano Buttafuoco. Alla regia Massimiliano Nucci. A firmarlo sono Stefano Buttafuoco, Giovanni La Manna, Vincenza Berti, Luca De Risi, Marco Papola e Veronica Salvi.

Le dichiarazioni di Buttafuoco

“Le cinque puntate di questa edizione saranno cinque poesie. Non abbiamo voluto limitarci ad un racconto di storie straordinarie. Ci abbiamo messo tanta suggestione, puntando su una regia molto particolare, dallo stile cinematografico, e su musiche di forte impatto che accompagneranno il racconto. Abbiamo voluto “osare”, convinti che le emozioni possano essere la chiave del successo di questo programma che è un inno alla vita. Nella prima puntata il personaggio che commenterà la storia sarà Andrea Bocelli, che parlerà in modo inedito anche di alcuni momenti della sua vita. Quello tra Sara e il maestro è un incontro di anime che mi ha affascinato. I due appartengono a due mondi diversi, ma dal primo giorno che si sono incontrati tra loro si è creato un legame indissolubile. Una magia, la magia della vita”.