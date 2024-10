Gli ospiti delle prossime puntate de Il Cacciatore di Sogni, il programma di Stefano Buttafuoco, in onda ogni domenica su Rai 3.

Domenica 27 ottobre 2024, su Rai 3, a partire dalle ore 13, andrà in onda la quinta puntata de Il Cacciatore di Sogni, il programma di Stefano Buttafuoco dedicato all’inclusività e alle storie di ragazzi che hanno raggiunto un sogno o un obiettivo nella vita, facendo della loro unicità un punto di forza.

Oltre alla storia che viene raccontata, in ogni puntata viene intervistato anche un personaggio che rivela alcuni aspetti inediti della sua personalità e alcuni momenti della sua vita che non ha mai raccontato in passato.

Il protagonista della puntata andata in onda domenica scorsa è stato Rigivan Ganeshamoorthy che, in occasione delle Paralimpiadi di Parigi 2024, ha vinto la medaglia d’oro nel lancio del peso. L’ospite in studio, invece, è stata Francesca Fialdini.

Lo schermitore Matteo Betti, invece, è stato il protagonista della puntata andata in onda lo scorso 13 ottobre. Anche Betti fa parte dell’elenco degli atleti paralimpici italiani medagliati, avendo conquistato un argento nel fioretto individuale.

Nella seconda puntata della nuova stagione, invece, abbiamo visto la storia di Mirko Barigelli, kickboxer con la sindrome di Tourette. L’ospite della parte in studio, invece, è stato l’attore Giorgio Pasotti.

La nuova stagione del programma di Stefano Buttafuoco, infine, si è aperta con la storia di Domiziana Mecenate, nuotatrice paralimpica e portabandiera azzurra alla cerimonia di chiusura delle ultime Paralimpiadi, e con l’intervista al nuotatore Manuel Bortuzzo, medaglia di bronzo a Parigi 2024.

Il Cacciatore di Sogni: gli ospiti della quinta puntata

Il protagonista della quinta puntata della quarta stagione de Il Cacciatore di Sogni sarà Alessandro Ossola, atleta paralimpico della nazionale azzurra di atletica leggera.

Nato nel 1987 a Torino, Ossola, nel 2015, a seguito di un incidente, ha perso la gamba sinistra, ricominciando a camminare e a correre grazie ad una protesi.

Oltre ad essere un atleta, Ossola ha anche fondato un’associazione con il fine di aiutare disabili e normodotati a non arrendersi mai e a cambiare l’idea che le persone hanno sulla disabilità.

Nella parte in studio, dove solitamente troviamo ospite un personaggio particolarmente sensibile ai temi dell’inclusività e della disabilità, in questa quinta puntata troveremo Silvia Salis, ex atleta ed oggi Vice Presidente Vicario del Coni.

Il Cacciatore di Sogni: i personaggi vip nelle puntate successive

Nelle puntate successive del programma, infine, Stefano Buttafuoco intervisterà gli attori Raoul Bova e Vinicio Marchioni.