Il Boss del Paranormal, su DMAX nuovi casi per Daniele Bossari

Nuove puntate per Il Boss del Paranormal, che torna su DMAX martedì 5 gennaio 2021 in prima serata: seconda stagione per i racconti del paranormale affidati a Daniele Bossari che in questo genere ha dato prova di trovarsi piuttosto a proprio agio. Otto nuove puntate da un’ora prodotte da Discovery Italia per raccontare eventi che sanno di inspiegabile e fenomeni dal sapore soprannaturale che Bossari è ormai ‘abituato’ a cercare per il mondo. La pandemia ha ovviamente modificato la produzione, coinvolgendo direttamente i telespettatori: molti dei contributi, infatti, sono stati inviati dai telespettatori e saranno analizzati e spiegati dal ‘boss’ Bossari, che in questa edizione ha registrato nelle sale dell’Hotel Campo Dei Fiori a Varese, che ha fatto anche da cornice al remake di Suspiria firmato da Luca Guadagnino, a 40 anni dall’originale di Dario Argento.

All’analisi del Boss materiali estratti da video catturati da strumenti tecnologici all’avanguardia, telecamere di sorveglianza o smartphone comuni per un campionario di situazioni che Daniele cercherà di indagare per capire se si tratta di rivelazioni autentiche o bufale. Si va da avvistamenti di UFO nei cieli e presenze misteriose in abitazioni, passando per oggetti che si muovono da soli e sedute spiritiche, insieme a cacciatori di fantasmi, esploratori di boschi e ghiacciai ed esperti di cimiteri e castelli abbandonati.

L’appuntamento con Il Boss del Paranormal è quindi per questa sera martedì 5 gennaio alle 21:25.su DMAX, canale 52 del DTT.