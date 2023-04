Per Il Borgo dei Borghi 2023, giunto alla sua decima edizione, l’intento non era certamente stupire, ma offrire al proprio pubblico quanto già conosciuto negli ultimi anni. L’abito indossato, infatti, anche dalla finale di questa edizione della sfida fra i borghi più belli d’Italia è quello che la trasmissione, costola di Kilimangiaro, all’interno del quale vengono presentati settimanalmente i borghi in gara ogni anno, si è cucita nel corso delle ultime edizioni, andate in onda tutte nelle particolare collocazione della domenica di Pasqua.

Il programma alterna le immagini dei borghi in gara, di cui vengono svelate le posizioni in classifica, con quelle dei luoghi in cui Camila Raznovich incontra i tre giudici coinvolti nella votazione per decretare il “Borgo dei Borghi”. La divulgazione artistica, scientifica e culinaria, rappresentata dai tre esperti chiamati ad esprimersi sul voto dei borghi, ovvero Jacopo Veneziani, Mario Tozzi e Rosanna Marziale, si unisce al racconto più profondo del territorio italiano, affrescato con delle cartoline dagli abitanti dei vari borghi, a cui si aggiungono poi le pennellate più ampie degli scorci che sono in grado di dipingere i tre giudici che si mettono a servizio del programma.

Il Borgo dei Borghi, che ha ormai così deciso di abbandonare il motivo più campanilistico della sfida in studio, ha sposato uno stile che si adatta quasi alla perfezione con la serata di Pasqua, dove davanti alla tv si possono cogliere delle eventuali idee per delle visite fuori porta nel giorno di Pasquetta, come suggerisce la Raznovich, o anche per i successivi weekend primaverili in arrivo. L’accostamento che si può fare, anche se a tratti generoso, può essere con l’appuntamento ormai istituzionalizzato con Stanotte a… su Rai1 nella sera di Natale.

Il Borgo dei Borghi 2023 conferma alla sua decima edizione di essere entrato di diritto ormai nella programmazione festiva della domenica di Pasqua di Rai3 e non stupisce quindi che Camila Raznovich nel salutare i telespettatori abbia già dato appuntamento al prossimo anno.