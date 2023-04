Il Borgo dei Borghi 2023: candidati, vincitori, quando va in onda

Torna anche quest’anno la sfida tra i borghi italiani più belli organizzata da Kilimangiaro, un pretesto per far conoscere ai telespettatori tutte le bellezze racchiuse nei piccoli comuni italiani da nord a sud del nostro paese. Il Borgo dei Borghi 2023 si propone infatti non solo di eleggere il paese vincitore di questa edizione tra i venti candidati (uno per regione), ma anche di proporre al pubblico una serata alla scoperta di numerose realtà che meritano di essere visitate ed apprezzate.

Il Borgo dei Borghi 2023: candidati

Ecco i venti borghi candidati al titolo 2023 di “Borgo dei Borghi”: Casoli (Chieti) in Abruzzo; Miglionico (Matera) in Basilicata; Diamante (Cosenza) in Calabria; Cetara (Salerno) in Campania; Bagnara di Romagna (Ravenna) in Emilia-Romagna; Marano Lagunare (Udine) in Friuli-Venezia Giulia; Ronciglione (Viterbo) nel Lazio; Campo Ligure (Genova) in Liguria; Bellano (Lecco) in Lombardia; Esanatoglia (Macerata) nelle Marche; Monteroduni (Isernia) in Molise; Castagnole Delle Lanze (Asti) in Piemonte; Castro (Lecce) in Puglia; Sant’Antioco (Carbonia-Iglesias) in Sardegna; Salemi (Trapani) in Sicilia; Campiglia Marittima (Livorno) in Toscana; Bondone (Trento) in Trentino-Alto Adige; Citerna (Perugia) in Umbria; Issogne (Aosta) in Valle d’Aosta; Possagno (Treviso) in Veneto.

Il Borgo dei Borghi 2023: come si vota

Le votazioni da parte del pubblico sono cominciate il 12 marzo e si sono concluse lo scorso 26 marzo, tramite il sito ufficiale dell’iniziativa. Quindi, durante la serata finale in cui viene proclamato il vincitore, non è possibile esprimere il proprio voto. Il regolamento prevede anche la presenza di una giuria di esperti, composta da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi. Ciascuno di loro esprime un voto che corrisponde a un bonus pari al 33,3% che si aggiunge al risultato ottenuto tramite il voto web (dove ciascun utente poteva votare un solo borgo per un voto massimo in ogni giornata).

Il Borgo dei Borghi 2023: vincitori precedenti edizioni

Ecco l’albo d’oro delle vittorie fino ad ora conseguite dai vari borghi:

2014 – Gangi (Palermo, Sicilia)

(Palermo, Sicilia) 2015 – Montalbano Elicona (Messina, Sicilia)

(Messina, Sicilia) 2016 – Sambuca di Sicilia (Agrigento, Sicilia)

(Agrigento, Sicilia) 2017 – Venzone (Udine, Friuli-Venezia Giulia)

(Udine, Friuli-Venezia Giulia) 2018 (primavera) – Gradara (Pesaro-Urbino, Marche)

(Pesaro-Urbino, Marche) 2018 (autunno) – Petralia Soprana (Palermo, Sicilia)

(Palermo, Sicilia) 2019 – Bobbio (Piacenza, Emilia Romagna)

(Piacenza, Emilia Romagna) 2021 – Tropea (Vibo Valentia, Calabria)

(Vibo Valentia, Calabria) 2022 – Soave (Verona, Veneto)

Chi si aggiungerà a questa lista a partire da questa sera?

Il Borgo dei Borghi 2023: quando va in onda e dove seguirlo in tv e in streaming

Il Borgo dei Borghi 2023 andrà in onda questa sera, domenica 9 aprile, a partire dalle 21:15 su Rai3. Sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.