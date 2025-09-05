I Simpson arrivano per la prima volta su Mediaset Infinity

I Simpson, la serie animata più longeva della televisione, in onda dal 1987, arriva per la prima volta su Mediaset Infinity, gratuitamente, con gli episodi della 24esima stagione e una modalità di distribuzione un po’ diversa da quello a cui gli utenti sono abituati.

La 24esima stagione de I Simpson debutta su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, che resterà disponibile, gratuitamente, per 7 giorni.

L’iniziativa è partita il 18 agosto 2025, in contemporanea con la programmazione su Italia 1, dove gli episodi vengono trasmessi ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14:45. Mediaset è l’unica piattaforma che può offrire quotidianamente gli episodi on demand in modo completamente gratuito e in modalità catch-up per 7 giorni.

Nel catalogo di Mediaset Infinity saranno disponibili al massimo cinque episodi contemporaneamente, così da mantenere il flusso sempre aggiornato con gli episodi proposti su Italia 1. La visione è totalmente gratuita, senza la necessità di alcun abbonamento.