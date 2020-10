I Puffi approdano in Rai con una nuova serie nel 2022

I Puffi scelgono la Rai. Sarà Rai Yoyo, nei primi mesi del 2022, ad accogliere la nuovissima serie animata in produzione. I Puffi arriveranno in una modernissima versione 3D, che mantiene la fantasia e il calore del popolare mondo creato da Peyo, in un contesto colorato e brillante.

I popolari personaggi blu creati da Peyo, andranno in onda su Rai Yoyo all’inizio del 2022 in una nuova serie animata di 104 episodi da 11 minuti prodotta da Peyo Productions e Dupuis Audiovisuel.

La nuova serie viene presentata in questi giorni al mercato internazionale. “I Puffi sono una delle opere europee per bambini più conosciute di sempre, ormai parte dell’immaginario di grandi e piccini”, ha commentato Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, “Siamo felici che sarà Rai Yoyo ad accoglierli in Italia”.

La nuova serie tv, dedicata ai bambini e bambine dai 5 ai 10 anni, manterrà intatto il Dna dei fumetti dove i Puffi sono nati nel 1958, coniugandolo con i ritmi veloci adatti agli spettatori di oggi e un’esplosiva carica di avventura e umorismo. A dirigere gli episodi il regista William Renaud, già dietro il successo della nuova serie animata di Rai Yoyo “Calimero”, con le sceneggiature di Peter Saisselin e Amy Serafin (Alvinnn!!! e i Chipmunks, la serie).

I Puffi arricchiscono il già folto catalogo di cartoni animati che compone la programmazione giornaliera di Rai Yoyo e come detto la messa in onda di questo prestigioso titolo della programmazione a cartoni animati della nostra televisione è previsto per i primi mesi del 2022 dalle frequenze di Rai Yoyo.