Una madre è disposta a tutto per i propri figli, ma quando lo è anche per la propria azienda, che succede? È quello che scopriamo nel film-tv I profondi segreti della mia famiglia, in onda questa sera, domenica 17 settembre 2023, alle 21:00 su Raidue. Andato in onda nel 2021 sul canale statunitense Lifetime con il titolo “Hidden Family Secrets” (ma è anche stato distribuito con il titolo “A Mother’s Lie”), la regia del film-tv è di Stefan Brogren. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

I profondi segreti della mia famiglia, la trama

Joyce Hollingsworth (Sonja Smits) è una donna in carriera, che nel tempo ha costruito un’importante azienda di cosmetici che considera come una figlia. Una figlia vera, però, ce l’ha: Katherine (Alex Paxton-Beesley). Anni prima Katherine era rimasta incinta del fidanzato Chuck (Gabriel Venneri) ma Joyce, che non approvava la loro relazione, ha messo in atto un perfido piano. La donna ha infatti fatto partorire la figlia nella soffitta della casa al lago, per poi dare immediatamente la bambina appena nata in adozione e dicendo a Katherine che la neonata era morta.

Anni dopo, Katherine si è sposata con Chuck ed hanno un’altra figlia, Haley (Zoe Sarantakis), malata di leucemia. La famiglia sta cercando un donatore di midollo osseo, e Joyce pensa che la figlia data segretamente in adozione possa essere compatibile.

La bambina è diventata una giovane donna, Libby (Madelyn Keys), che frequenta l’università e che ha difficoltà economiche. Per questo, quando Joyce le si presenta davanti con una scusa e le propone di diventare donatrice dietro compenso, la ragazza accetta. Ad una condizione: non dovrà mai rivelare la sua identità al resto della famiglia. Libby accetta e si prepara per l’intervento, aiutata dal fidanzato Will (Nick Name).

Katherine, intanto, comincia ad avere dei dubbi su cosa le ha detto la madre in passato e prova ad indagare. Joyce, però, cerca di essere più veloce ed uccide la Dottoressa Baker (Geraldine Ronan), che sa del segreto di famiglia. Anche Libby, per via di una frase pronunciata da un’infermiera dopo l’intervento, inizia ad avere dei sospetti.

Joyce si libera anche dell’infermiera e porta Libby e Will nella casa sul lago, come da accordi: i due, però, non devono salire in soffitta. Cosa che ovviamente fanno. Libby vede così la sala parto dove è nata, oltre a una foto di Katherine, e capisce tutto.

I profondi segreti della mia famiglia, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Capito che Libby ha scoperto tutto, Joyce si reca alla casa sul lago e cerca di raccontare alla ragazza cosa sia successo, ma in realtà la avvelena per poi poterla uccidere. Katherine, che ha capito ormai che Libby è sua figlia, corre alla casa e quando trova la ragazza priva di sensi inizia una colluttazione con la madre. Anche Libby, che si risveglia, l’aiuta: le due uccidono Joyce. Qualche tempo dopo la famiglia è riunita e festeggiano il compleanno di Hailey alla casa sul lago.

I profondi segreti della mia famiglia, il cast

Sonja Smits è Joyce Hollingsworth;

è Joyce Hollingsworth; Alex Paxton-Beesley è Katherine;

è Katherine; Madelyn Keys è Libby;

è Libby; Gabriel Venneri è Chuck;

è Chuck; Nick Name è Nick;

è Nick; Zoe Sarantakis è Haley;

è Haley; Geraldine Ronan è la Dottoressa Baker.

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere I profondi segreti della mia famiglia su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.