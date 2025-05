I palinsesti estivi della Rai, cosa vedremo in Tv: programmi e conduttori

La Rai si sta preparando ad un’ estate ricca di novità con ritorni di volti celebri. L’arrivo della bella stagione non vuol dire solo “chiusura di stagione“: cambiano anche le abitudini degli italiani, e la Rai non fa che adeguarsi ai nuovi ritmi del suo pubblico.

Dopo tanta attesa, finalmente l’azienda pubblica radiotelevisiva italiana ha alzato il sipario sulla programmazione estiva 2025, rivelando una strategia ben calibrata tra conferme rassicuranti e nuove scommesse, pensata per tenere compagnia a chi resta in città e non rinuncia al piccolo schermo nemmeno sotto l’ombrellone.

L’appuntamento si è tenuto a Roma, nella storica sede di via Asiago, dove sono state svelate le carte del day time, una fascia importantissima che accompagnerà gli italiani nelle lunghe giornate calde di giugno, luglio e agosto.

Grandi ritorni e nuove sfide

“Abbiamo performance da record, superiori a qualsiasi dato dal 2010 a oggi. Mi sarei aspettato titoli come ‘Rai1 fa gli ascolti più alti degli ultimi 15 anni’- ha chiosato il direttore dell’intrattenimento Day Time, Angelo Mellone, con tono deciso durante la conferenza stampa, lanciando una stoccata ai media, colpevoli – secondo lui – di non aver dato il giusto risalto ai traguardi raggiunti. “Se provano a gettare fango su questa direzione, rispondiamo con dati e qualità” ha continuato elogiando “La Volta Buona” con Caterina Balivo, cresciuto nel tempo nonostante critiche iniziali e ora uno dei fiori all’occhiello della rete.

Polemiche a parte si può dire che il palinsesto estivo sarà caratterizzato da un mix di volti noti e nuovi ingressi, in un equilibrio tra intrattenimento leggero, attualità e divulgazione. Il tutto senza snaturare l’identità del servizio pubblico, che anche d’estate punta su contenuti di qualità e sulla vicinanza al pubblico. Ecco cosa vedremo prossimamente sulla Rai:

Dal 2 giugno prende il via UnoMattina Estate, che quest’anno sarà affidato a una coppia inedita: Alessandro Greco e Carolina Rey. Entrambi con esperienze solide alle spalle, promettono una conduzione briosa e coinvolgente, con Greco che torna con l’entusiasmo di chi non ha mai smesso di amare il contatto con il pubblico, mentre Rey pronta a dare freschezza e ironia, grazie all’allenamento mattutino offerto dalla maternità.

Nel weekend, invece, Lorella Boccia condurrà UnoMattina Weekly, affiancata da Fabio Gallo e Giulia Bonaudi. Torna inoltre anche Camper, il viaggio dell’estate per eccellenza, con Peppone Calabrese al timone e lo spin-off Camper in Viaggio, condotto da Tinto e Alessia Mancini. Tra i programmi itineranti più attesi c’è Linea Verde, declinato in diverse versioni: Linea Verde Illumina con Francesco Gasparri e Valentina Caruso (dal 7 giugno), Linea Verde Sentieri con Lino Zani e Giulia Capocchi (dal 14 giugno) e Linea Verde Estate, dal 15 giugno con Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi.

Grande attesa anche per il ritorno di Reazione a Catena, in onda dall’8 giugno con Pino Insegno. Per lui sarà la sesta edizione, ma l’entusiasmo resta quello del debutto. “L’emozione c’è sempre, anche dopo tanti anni. Abbiamo rinnovato lo studio, inserito due giochi nuovi, c’è un ritmo bellissimo. Sono davvero orgoglioso, un programma perfetto dove il mio compito sarà dare il ritmo” ha fatto sapere conduttore. Dal 30 giugno tocca a Estate in Diretta, con la collaudata conduzione di Gianluca Semprini affiancato dalla new entry Greta Mauro. Il programma affronterà temi d’attualità, ma con uno sguardo più leggero e una particolare attenzione al racconto della cronaca in modo equilibrato: “Sono felicissima ed emozionata.” – ha detto Mauro – “Arrivare in diretta d’estate, dove ho già lavorato con un altro ruolo, è molto importante per me. È una grande responsabilità: tenere accese le reti della TV di Stato vuol dire fare compagnia a un pubblico che spesso non può andare in vacanza. È il senso del servizio pubblico”.