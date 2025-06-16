I Fratelli Corsaro, ci sarà una prossima stagione? La dichiarazione di Beppe Fiorello

Beppe Fiorello presente all’evento di “Un anno di Zapping e di Streaming” ha rivelato una novità che riguarda la celebre fiction I fratelli Corsaro

“Un anno di Zapping e di Streaming” l’iniziativa annuale del Moige rappresenta l’occasione per riflettere sul ruolo dell’audiovisivo nella formazione delle nuove generazioni. Non solo una cerimonia di premiazione, ma un vero e proprio osservatorio sullo stato dell’arte del piccolo schermo. Allo stesso tempo regala indiscrezioni interessanti sul futuro prossimo della televisione italiana.

A fare gli onori di casa, il 16 giugno alla Camera dei Deputati, una delle conduttrici più amate del daytime italiano, Eleonora Daniele che con la professionalità che la contraddistingue senza rinunciare ad un pizzico di ironia, ha guidato il pubblico tra momenti di analisi, riconoscimenti e interventi di protagonisti del mondo dello spettacolo. In platea, presenti registi, autori e volti storici della televisione italiana. Tra questi Beppe Fiorello protagonista della ficition I fratelli Corsaro, ispirata ai romanzi dello scrittore palermitano Salvo Toscano, che ha conquistato il pubblico di Canale 5 nel settembre del 2024.

A sorpresa, Fiorello ha sganciato una vera e propria “notizia bomba”. L’attore ha dichiarato: “So che non ci crederete, ma I Fratelli Corsaro si ferma. Non ci sarà più una nuova stagione”. Una notizia inaspettata, comunicata senza ulteriori dettagli, ma che non fa piacere ai fan che si sono appassionati alle trame dei fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro.

I premiati

La cerimonia è andata avanti con i tradizionali premi. Anche quest’anno Moige, punto di riferimento dei genitori nella difficile ricerca di prodotti adatti ai minori, ha preparato le pagelle dei programmi, con riconoscimenti per i migliori contenuti family-friendly dell’anno, attingendo da una vasta scelta di oltre 300 produzioni, tra programmi televisivi, serie, documentari, contenuti per ragazzi, social, comunicazioni commerciali ed istituzionali, trasmessi sia su piattaforme tradizionali che digitali.

I Premiati sono stati:

Per la categoria Fiction

Fuochi d’artificio (Rai 1)

Hanno ucciso l’Uomo Ragno(Sky Serie)

I fratelli Corsaro (Canale 5)

Libera(Rai 1)

Verso l’alto – Pier Giorgio Frassati (Rai 3)

Per la categoria Intrattenimento e approfondimento:

Barbero risponde (LA7)

Connessi (Sky TG24)

Donne di Campania(Rai Storia)

Festival di Sanremo 2025 (Rai 1)

Genitori, che fare? (Rai 3)

1102 Comandamenti (Rai 1)

Italy for Movies (Sky Arte)

La porta magica(Rai 2

La ruota della fortuna(Canale 5)

Magistrati (Rai 3)

Nel regno dei fatti – Storia di Enrico Fermi (Focus)

PerdutaMente (RaiPlay)

Quel che bolle in pentola (Tv2000)

Roberto Bolle – Ballo in bianco (Rai 1)

Per la categoria programmi per bambini e ragazzi:

C’erano una volta gli oggetti (Cartoonito, Boomerang)

Mermaid Magic (Netflix)

Minieroi della foresta (Rai Yoyo)

Zecchino d’Oro – Le canzoni animate (Rai Yoyo)

Gioco da ragazzi (DeAKids, K2)

Ma davvero? (Rai Gulp)

Uonderbois (Disney+9